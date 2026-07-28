Японія профінансує випробування Open RAN у мережі «Київстару» під Києвом

27 липня Rakuten Symphony оголосила, що отримала грант японського Міністерства економіки, торгівлі та промисловості (METI) на другий етап проєкту Open RAN із «Київстаром». Цей етап передбачає польові випробування технології в комерційній мережі оператора.

Загальна вартість другого етапу — приблизно 710 млн єн, або близько 4,3 млн доларів. До 350 млн єн із цієї суми покриє субсидія METI. Субсидію виділяють за програмою спільних проєктів із країнами Глобального Півдня, яку фінансують із додаткового бюджету Японії на 2024 фінансовий рік. Окремий напрям програми стосується відбудови України та співпраці з країнами Центральної та Східної Європи. Саме в ньому Rakuten Symphony пройшла відбір у другому раунді заявок.

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Open RAN (Open Radio Access Network) — це підхід до побудови мереж радіодоступу з відкритими інтерфейсами між компонентами. Він дає змогу поєднувати обладнання різних постачальників, а частину функцій базових станцій переносити у програмне середовище на стандартних серверах. Саме таку хмарну архітектуру Rakuten Symphony і розгортає в Україні.

Перший етап співпраці партнери завершили лабораторними випробуваннями. Там перевірили ключові функції рішень Rakuten і їхню взаємну сумісність у мережі 4G.

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Другий етап розширює перевірені конфігурації до 4G/5G і виводить технологію з лабораторії. Випробування Open RAN у стандарті 4G LTE проведуть у районі Києва — на ділянках, які вже обслуговують реальних абонентів. Такий сценарій у галузі називають brownfield, тобто розгортання поверх наявної інфраструктури, а не з нуля.

Під час польових тестів порівняють дві архітектури — розподілену (D-RAN) і централізовану (C-RAN). Обидві перевірятимуть у межах програми заміни застарілого обладнання в мережі «Київстару».

Можливості 5G натомість оцінюватимуть в окремому лабораторному середовищі. За задумом Rakuten Symphony, ці випробування мають стати підґрунтям для можливого комерційного розгортання надалі.

Ключовий партнер проєкту — Rakuten Mobile, японський мобільний оператор тієї самої групи. Він будував власну мережу саме на хмарній архітектурі, а тепер має надати технічну та операційну підтримку.

Українську сторону в проєкті представляє «Київстар» — найбільший оператор електронних комунікацій країни. Він входить до групи VEON, а материнська Kyivstar Group Ltd торгується на Nasdaq із серпня 2025 року. Станом на 31 березня 2026 року VEON володіла 83,6% її акцій. Наприкінці квітня 2026 року «Київстар» і VEON відзвітували про завершення інвестиційної програми в Україні на 1,3 млрд доларів.

Співпраця Rakuten із групою VEON почалася в серпні 2023 року з меморандуму про взаєморозуміння. Далі, 19 лютого 2024 року, Rakuten Symphony та «Київстар» підписали в Токіо протокол про наміри розвивати Open RAN в Україні. Це сталося на японсько-українській конференції зі сприяння економічному зростанню та відбудові України. А 13 лютого 2025 року партнери оголосили про старт лабораторних випробувань уже на території України.

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Україна — не єдиний майданчик, де METI фінансує відкриті мережі Rakuten. 21 квітня 2026 року компанія отримала ще один грант — до 8 млрд єн на демонстраційні проєкти в семи країнах. Ідеться про Індонезію, В’єтнам, Малайзію, Індію, Кувейт, Болівію та Парагвай, де розгорнуть приблизно по сотні базових станцій. Ці мережі використають для перевірки інтелектуального контролера радіодоступу (RIC).