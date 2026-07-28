Телевізори LG отримали ексклюзивні функції до прем’єри «Володарів Всесвіту» на Prime Video

LG Electronics разом з Amazon Prime Video запустила спільну ініціативу до стримінгової прем’єри фільму «Володарі Всесвіту». У межах співпраці компанія представила режим зображення «Оригінал автора», доступний лише на телевізорах LG OLED evo 2026 року. Водночас пульт Magic Remote отримав інтерактивну голосову функцію, натхненну культовою фразою з фільму — «Я маю силу!».

За твердженням LG, «Оригінал автора» став першим у галузі налаштуванням зображення, створеним спеціально для стримінгового контенту.

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Сама стрічка вийшла на Prime Video 22 липня 2026 року. Це сталося менш ніж за два місяці після старту прокату в кінотеатрах 5 червня. Режисер Тревіс Найт переосмислив легендарну франшизу як масштабну пригодницьку стрічку з живими акторами. Після 15 років розлуки Меч Сили приводить принца Адама назад до Етернії, де його рідний світ зруйновано під владою Скелетора. Щоб урятувати родину та власний світ, Адам об’єднується з найближчими союзниками — Тілою та Дунканом, відомим як Майстер зброї. Так він приймає своє справжнє призначення й стає Хі-Меном.

Точно відтворити ці сцени вдома й має новий режим зображення. «Оригінал автора» працює в серіях LG OLED evo W6, G6 і C6 2026 року. Це окреме налаштування, яке дає студіям змогу керувати ключовими параметрами якості зображення. Воно виходить за межі кінематографічного режиму FILMMAKER MODE, що переважно просто вимикає додаткову обробку картинки. Натомість «Оригінал автора» спирається на параметри, задані творцями контенту та студіями. Ідеться, зокрема, про деталізацію в тінях, баланс кольорів, зменшення шуму й обробку руху. Для Prime Video цей режим планують запустити до кінця липня 2026 року.

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Технічну основу для нього забезпечує процесор LG α (Alpha) 11 4K Gen 3. Він працює з 12-бітною обробкою зображення та вдосконаленим керуванням динамічним діапазоном. Процесор зберігає деталі й градації від вихідного сигналу до картинки на екрані. Мільярди відтінків кольорів він обробляє завдяки надточному відображенню тонів. Технологія самопідсвічуваних пікселів відповідає за глибокий чорний і точний контраст. Підтримка Dolby Vision дає яскраве й насичене зображення, а Dolby Atmos — багатовимірний звук.

Друга частина співпраці стосується не зображення, а голосового керування. Промовивши «Я маю силу», власник телевізора одразу відкриває контент, пов’язаний із фільмом. Телевізор знаходить саму стрічку, додаткові матеріали й суміжний контент Prime Video та виводить їх на екран. Функція працює на смарттелевізорах LG під керуванням webOS 23 або новішої версії. Вона підтримує англійську, французьку, іспанську, італійську та німецьку мови. Доступність команд залежить від мови, вибраної в налаштуваннях телевізора.

За задумом LG, ця функція розрахована передусім на родини та відданих шанувальників франшизи. Вона додає елемент гри й має об’єднати покоління. Ідеться про тих, хто виріс на пригодах Хі-Мена у 1980-х роках, і про глядачів, які відкривають цю сагу вперше.

«LG прагне створювати для користувачів принципово нові враження від домашніх розваг, — зазначив керівник Центру бізнесу платформи webOS Кріс Джо. — Завдяки режиму „Оригінал автора“ та інтерактивній функції Magic Remote ми пропонуємо шанувальникам нові способи взаємодії зі світом „Володарів Всесвіту“».

Нинішня ініціатива спирається на багаторічне партнерство LG і Prime Video. У компанії зазначають, що обидві сторони й далі змінюють підхід до перегляду блокбастерів на стримінгових платформах. Ідеться і про підтримку передових кінематографічних форматів, і про інтеграції для смарттелевізорів.

Паралельно з партнерськими проєктами LG розвиває власну платформу безплатного телебачення. У липні 2026 року глобальна бібліотека сервісу LG Channels перевищила 5000 безплатних телеканалів із рекламною монетизацією (FAST). Про це досягнення компанія оголосила одразу після запуску платформи в Польщі.