MEGOGO покаже виїзний матч «Полісся» проти «Копенгагена»

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«Копенгаген» — «Полісся» на MEGOGO

Житомирське «Полісся» 29 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) УЄФА проти данського «Копенгагена». Поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубкових турнірів УЄФА в Україні.

Поєдинок на копенгагенському стадіоні «Паркен» розпочнеться о 20:00 за київським часом. Від його результату залежить, чи проб’ється команда Руслана Ротаня до третього кваліфікаційного раунду ЛК.

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Трансляція доступна на ОТТ-платформі MEGOGO в межах передплати «Спорт» та в усіх пакетах «MEGOPACK». Гру покаже й канал «MEGOGO Футбол Перший», а на платформі її розміщено в підрозділі «Футбол» розділу «Спорт».

Матч українською коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Похвала. О 19:00, за годину до стартового свистка, розпочнеться аналітична студія MEGOGO. До ведучого Віталія Кравченка приєднаються ексгравець збірної України, а нині тренер Олександр Головко та футбольний оглядач і коментатор Дмитро Шпірко.

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Атмосферу зустрічі передаватиме репортерка MEGOGO Олександра Кучеренко, яка працюватиме безпосередньо зі стадіону. Вона розповідатиме глядачам про найважливіше навколо поєдинку — до матчу, під час гри та після фінального свистка.

Окрім самої гри, MEGOGO обіцяє оперативну аналітику, експертні розбори, огляди найяскравіших моментів та післяматчеві підсумки.

Нагадаємо, перший поєдинок команд відбувся 23 липня у Словаччині та був номінально домашнім для українського клубу. Суперники забили шість м’ячів і розійшлися миром — 3:3. Така нічия залишила житомирян у грі та зберегла їхні шанси продовжити єврокубковий шлях.

Тепер усе вирішиться на «Паркені», де на «Полісся» чекає один із найтитулованіших клубів Данії. «Копенгаген» регулярно виступає в основних етапах європейських змагань і має значний міжнародний досвід. Тож виїзний матч із таким суперником — серйозне випробування для підопічних Ротаня.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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