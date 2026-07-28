«Київстар ТБ» покаже перший власний повнометражний фільм

«Київстар ТБ» влітку 2026 року випустить перший оригінальний повнометражний ігровий фільм «Готель „Соколине сяйво“». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Виробництвом стрічки для «Київстар ТБ» займалася FILM.UA Group. Фільмування проходило влітку 2025 року. Прем’єра відбудеться ексклюзивно на платформі. У компанії це вважають розширенням напряму Originals — від серіальних історій до повнометражного кіно.

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«Ми бачимо, наскільки українському глядачеві подобається можливість дивитися великі прем’єри вдома — майже одночасно з кінотеатрами», — зазначив генеральний директор «Київстар ТБ» Павло Рибак. За його словами, платформа відкриває для себе новий формат. Рибак додав, що сподівається невдовзі показати глядачам ще більше власних історій.

Режисер стрічки — Андрій Колесник. Події розгортаються в Карпатах, де два готелі змагаються за прихильність туристів. Один із них — сімейне «Соколине сяйво», назване на честь загадкового світлового сяйва над горою. Засновник закладу Василь Сокіл вважав це явище символом душі готелю та його особливого зв’язку з Карпатами.

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Після загибелі Василя на війні родинну справу підхоплює його дружина Оксана. Готель поступово занепадає, тож разом із ветераном Романом вона протистоїть фінансовим труднощам. Додає напруги й сусідній заклад, власники якого хочуть викупити та модернізувати «Соколине сяйво». Головна інтрига стрічки — чи вдасться змінити це місце, не втративши його душу, і чи повернеться сяйво над горою.

У головних ролях знялися Максим Девізоров, Ангеліна Самчик, Олександр Сугак, Інна Приходько, Олександр Ярема, Богдан Рубан і Лілія Цвєлікова.

Є у стрічці й зіркові камео. Глядачі побачать Володимира Ярославського, Марка Черветті, Аліка Мкртчяна, а також DZIDZIO та Parfeniuk.

Нагадаємо, у червні 2026 року на «Київстар ТБ» вийшов байопік «Майкл» про Майкла Джексона. Стрічка простежує шлях артиста від соліста гурту The Jackson Five до світової суперзірки.