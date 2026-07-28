Італійський стартап зібрав 5 млн євро на розробку лазерної системи живлення супутників

Італійський стартап ORiS зібрав 5 млн євро на розробку лазерної системи передачі енергії між супутниками. Про це повідомляє SpaceNews.

Про залучення коштів компанія з Турина оголосила 21 липня 2026 року. Основну частину — 4,5 млн євро — ORiS отримала в попередньому інвестиційному раунді, який очолили фонди Earlybird і Pitchdrive. Ще 500 тис. євро становить грант регіональної італійської програми підтримки стартапів. Разом це приблизно 5,7 млн доларів.

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Технологія стартапу дає змогу одному космічному апарату живити інший лазерним променем. Супутник-одержувач приймає додаткову потужність через наявні сонячні панелі, і переобладнувати їх не треба.

На Землі система вже працює. Зокрема, вона передавала енергію дронам, які зависали приблизно за 100 м від передавача.

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Наступний крок — перші випробування в космосі, і саме на підготовку до них компанія спрямує залучені гроші. У I кварталі 2027 року ORiS разом із DCUBED перевірить лазерну передачу енергії на орбіті. Ще одну демонстраційну місію заплановано на 2027 рік, партнера компанія не називає. Далі стартап розраховує показати технологію в роботі з одним із перших комерційних клієнтів.

Бездротову передачу енергії в галузі розглядають як спосіб наростити потужність супутників. Водночас вона має пом’якшити вимоги до розмірів сонячних батарей та акумуляторів. На відміну від проєктів, які концентрують сонячне світло великими оптичними системами, ORiS робить ставку на компактні лазерні установки.

Паралельно компанія розвиває наземний напрям LOONA — платформу бездротового заряджання дронів. Вивести її на ринок ORiS планує наприкінці 2026 року. У віддаленішій перспективі стартап розглядає лазерну передачу енергії для місячних місій. Так, вона могла б зарадити проблемі 14-денної місячної ночі, коли сонячного світла немає.

Лазер освоюють на орбіті не лише заради енергії. Так, Європейське космічне агентство (ЄКА) у квітні 2026 року підписало контракт на 18,6 млн євро з консорціумом на чолі з Kepler Communications. Угода стосується третього елементу проєкту High-throughput Optical Network (HydRON) — орбітальних випробувань терабітного лазерного зв’язку.