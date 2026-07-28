Інженери SpaceX перевірили радіо- та лазерний зв’язок супутників Starlink V3

Фахівці SpaceX встановили зв’язок з усіма 20 супутниками Starlink V3, які Starship вивів у космос під час випробувального польоту. Про це повідомив Майкл Ніколлс, який відповідає в компанії за напрями Starlink та штучного інтелекту.

За його словами, інженери вийшли на радіозв’язок з апаратами нового покоління й перевірили лазерні канали передавання даних. Крім того, команда отримала з супутників ключову телеметрію.

Excited for the first deployment of @Starlink V3 sats – we’ve successfully communicated with all sats using RF and laser links and been able to download key telemetry. https://t.co/R0u8N9LffU — Michael Nicolls (@michaelnicollsx) July 24, 2026 - Реклама -

Повідомлення з’явилося невдовзі після того, як SpaceX відзвітувала про перше успішне розгортання Starlink V3. Після виведення на орбіту всі вони пройшли 20-хвилинні випробування: розгортання сонячних панелей та антен, перевірку лазерного та радіозв’язку. Ці апарати запустили виключно заради випробувань. Лишати їх на орбіті компанія не планувала, тож одразу після тестів вони згоріли в атмосфері Землі.

Starlink V3 у SpaceX вважають наступним етапом розвитку супутникового угруповання. Компанія й далі розширює його покриття та нарощує пропускну здатність мережі по всьому світу.

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Технічні характеристики Starlink V3 компанія SpaceX оприлюднила 21 липня 2026 року на окремій сторінці свого сайту. Пропускна здатність одного апарата має зрости приблизно вдесятеро порівняно зі Starlink V2 — до 1 Тбіт/с на завантаження. Ще більший приріст компанія обіцяє у зворотному напрямку — до 160 Гбіт/с, або приблизно у 22 рази.

Оприлюднення характеристик збіглося з розширенням орбітальних планів SpaceX. 8 липня 2026 року компанія звернулася до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) по дозвіл на розгортання угруповання Starlink третього покоління (Gen3). За заявкою, воно має налічувати до 100 тисяч апаратів — майже вдесятеро більше за нинішній флот.