FCC може дозволити супутникам працювати на частотах Wi-Fi та Bluetooth

6 серпня Федеральна комісія зв’язку США (FCC) розгляне ініціативу, яка дозволить пристроям неліцензованого діапазону Part 15 безпосередньо обмінюватися даними із супутниками. Про це пише Payload Space.

Ідеться про частоти, на яких працюють Wi-Fi, Bluetooth, «розумні» датчики, приводи гаражних воріт та інша побутова електроніка. Проєкт передбачає, що для передавання даних на супутники відкриють понад 225 МГц неліцензованого спектра. Уже випущені пристрої зможуть отримати таку функцію після оновлення прошивки — без окремих ліцензій і дозволів.

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Натомість супутникові оператори працюватимуть за тими самими правилами Part 15, що й звичайна побутова техніка. Захисту від перешкод вони не отримають, тож усувати їх доведеться самотужки. Водночас їхні сигнали не мають заважати ліцензованим службам. Питання зворотного каналу — передавання сигналу із супутника на Землю — поки лишається відкритим.

У FCC розраховують, що таке рішення прискорить появу нових супутникових сервісів. Серед потенційних бенефіціарів називають Hubble Network і Spire, яким нині доводиться щоразу отримувати спеціальні дозволи на роботу в цих діапазонах. Виграти можуть і комерційні орбітальні станції, зокрема Haven-1 компанії Vast, де планують використовувати звичайні Wi-Fi-пристрої.

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Крім того, нові правила мають спростити розгортання супутникових мереж інтернету речей (IoT). Такі мережі застосовують для моніторингу довкілля, точного землеробства, відстеження вантажів та екстреного зв’язку.

Водночас ініціатива може наштовхнутися на опір учасників ринку. Оператори прямого зв’язку зі смартфонами (Direct-to-Device, D2D) — зокрема SpaceX, AST SpaceMobile, Amazon і Rocket Lab — уже вклали мільярди доларів у права на відповідний спектр. Тож вони можуть виступити проти появи безплатної альтернативи.

Занепокоєння висловлюють і оператори мереж Wi-Fi, які побоюються зростання рівня перешкод. Свої застереження мають також радіоастрономи. Додаткова активність у діапазоні 2,4 ГГц може погіршити якість наукових спостережень і навігаційних вимірювань.

Заперечення проти планів FCC лунають не вперше. У липні 2026 року коаліція екологічних і наукових організацій закликала регулятор призупинити розгляд заявок на орбітальні центри обробки даних, доки не проведуть комплексну екологічну оцінку.