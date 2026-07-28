До Телекомпалати України приєдналася компанія Rikkicom

Телекомунікаційна палата України (ТелПУ) поповнила свої лави ще одним гравцем ринку електронних комунікацій. 27 липня учасники Загальних зборів асоціації одноголосно ухвалили рішення прийняти до її складу компанію Rikkicom. Про це редакції Mediasat повідомили в ТелПУ.

Rikkicom розробляє рішення для верифікації клієнтів і комунікації з ними. Компанія пропонує підтвердження дзвінком, SMS, Viber та Telegram, а також розсилки через Viber. До переліку послуг входять і автоматичне обдзвонювання, і мовна аналітика. Завдяки цьому набору інструментів бізнес отримує швидкий та надійний зв’язок із клієнтами. Це також забезпечує безпеку транзакцій і зручність комунікації в різних каналах.

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У компанії пояснюють вступ до асоціації прагненням долучитися до розвитку галузі електронних комунікацій. Ідеться також про бажання брати активну участь у формуванні її подальшого курсу. Директор Rikkicom Дмитро Нудьга зазначив, що членство в ТелПУ дає змогу представляти й захищати інтереси компанії та ринку на галузевому рівні.

«Rikkicom приєднався до асоціації ТелПУ, оскільки бачить у цьому можливість долучитися до розвитку елком-галузі та представляти й захищати інтереси компанії і ринку на галузевому рівні. Членство в асоціації дозволяє брати участь у формуванні спільних стандартів, обмінюватися досвідом з іншими гравцями ринку та впливати на рішення, які стосуються розвитку сектору в цілому», — прокоментував рішення про вступ Дмитро Нудьга.

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Своєю чергою в асоціації підкреслюють, що поповнення лав відповідає загальній потребі галузі в консолідації. Директорка ТелПУ Марина Пригорницька зазначила: що більше відповідальних компаній об’єднують зусилля, то сильнішим стає голос ринку в діалозі з державою.

«Ми раді вітати Rikkicom серед учасників Телекомунікаційної палати України. Сьогодні галузь потребує консолідації як ніколи раніше. Чим більше відповідальних компаній об’єднують свої зусилля, тим сильнішим стає голос ринку у діалозі з державою. Телекомпалата — це відкрита професійна спільнота, яка об’єднує операторів, провайдерів, постачальників технологічних рішень та інших учасників ринку для спільної роботи над сучасним регуляторним середовищем, розвитком конкуренції та впровадженням інновацій. Ми завжди відкриті до нових учасників, які поділяють наші цінності та готові разом працювати над майбутнім українського елкому», — додала Марина Пригорницька.

В асоціації висловили сподівання, що членство Rikkicom стане підґрунтям для нових спільних ініціатив. Вони мають сприяти розвитку ринку електронних комунікацій України на засадах професійного діалогу та партнерства.

Своєю чергою Rikkicom — не єдина компанія у сфері бізнес-комунікацій, яка поповнила лави ТелПУ. Ще 1 липня 2024 року до асоціації приєднався оператор Binotel, послугами якого користуються понад 25 тисяч компаній.