Виробник батарейок Varta подав заяву про банкрутство

Німецька компанія Varta — один із найбільших світових виробників батарейок та акумуляторів — подала заяву про банкрутство. Про це повідомляє Bild із посиланням на джерела у фінансових колах.

За даними видання, окружний суд Штутгарта отримав чотири заяви про неплатоспроможність компанії й наразі передав їх на розгляд профільному судді. Причиною звернення стала відсутність нового фінансування, пише Reuters. За інформацією агентства, чинні інвестори — автовиробник Porsche та австрійський підприємець Міхаель Тойнер — більше не готові вкладати кошти в проблемну компанію.

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Відтак розділення Varta на окремі напрями бізнесу стає майже неминучим. Ключові кредитори, серед яких Deutsche Bank і низка хедж-фондів, розраховують перебрати прибутковий підрозділ, що випускає побутові батарейки. Тойнер, своєю чергою, зацікавлений у виробництві мікробатарей, зокрема дискових елементів живлення для слухових апаратів.

Про майбутню реструктуризацію Varta стало відомо ще 23 липня. Компанія переживає затяжну кризу, тож підприємство можуть ліквідувати й розпродати частинами, а великі інвестори прагнуть виокремити напрям побутових батарейок із концерну.

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Varta заснували 1887 року. Сьогодні це один із найстаріших світових виробників елементів живлення, продукцію якого використовували навіть під час висадки на Місяць. Крім побутових батарейок, підприємство випускає мікробатарейки для слухових апаратів, а також накопичувачі енергії для приватних домогосподарств і промисловості. Після першого поділу компанії на початку 2000-х Varta повернулася на ринок завдяки мікробатареям для бездротових навушників.

Однак жорстка конкуренція з азійськими виробниками та скорочення замовлень зменшили виторг майже вдвічі. Так, 2022 року продажі дискових елементів живлення обвалилися на 47%. У 2024 році частку в бізнесі отримали Porsche і Тойнер у межах програми фінансового оздоровлення. Колишні акціонери залишилися ні з чим, а сама Varta пішла з біржі. За підсумками того ж року при виторгу понад €790 млн збиток компанії сягнув близько €64,5 млн.