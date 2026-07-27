Українська компанія Stetman розгорне мережу з 360 супутників зв’язку попри втрату засновника

Українська технологічна компанія Stetman продовжує готувати розгортання власного угруповання з 360 супутників зв’язку на низькій навколоземній орбіті (Low Earth Orbit, LEO). Перші 120 апаратів планують вивести на орбіту 2027 року спільно з американською SpaceX, пише видання Data Centre Dynamics.

Апарати працюватимуть на висоті 550 кілометрів, а саму мережу роблять стійкою до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Насамперед вона має задовольнити потреби уряду та Збройних Сил України (ЗСУ), а згодом — забезпечити доступом і союзників.

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У червні 2026 року через проблеми із серцем помер засновник та керівник компанії Дмитро Стеценко, який очолював підприємство з 2023 року. Новою очільницею Stetman стала Катерина Дяченко. Команда підтвердила намір повністю реалізувати всі плани, закладені засновником.

На одній із перших зустрічей у новій посаді Катерина Дяченко провела переговори з Єспером Сталем Хайном, директором з особливих оборонних проєктів данської компанії GomSpace. Сторони підтвердили безперервність діяльності Stetman, а також збереження партнерства в рамках спільного підприємства UASAT. Разом вони мають розгорнути супутникову групу й побудувати завод в Україні.

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«Супутниковий зв’язок став критично важливим чинником як для цивільного суспільства, так і для національної безпеки в кризові часи. Завдяки UASAT ми поєднуємо український оперативний досвід з експертизою GomSpace у галузі космічних технологій, щоб створити суверенний потенціал, який зміцнить стійкість та довгострокову незалежність», — зазначила Катерина Дяченко.

Загальна вартість угруповання, програмного забезпечення, запусків та обслуговування перевищує 1 млрд євро, тобто близько $1,13 млрд. Проєкт фінансують коштом приватного капіталу в кілька етапів. Першу партію зі 120 супутників 2027 року виведе ракета Falcon 9 від SpaceX, і наразі це найбільш економічно вигідне рішення. Повне розгортання мережі має завершитися до 2030 року.

Потреба у власному суверенному супутниковому зв’язку суттєво зросла після перебоїв у роботі мережі Starlink під час оборонних операцій ЗСУ. Відтак Stetman активно працює над мережею UASAT, яка за вартістю та характеристиками має скласти конкуренцію Starlink.