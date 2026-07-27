Paramount майже на рік відклала поглинання Warner Bros. Discovery

Компанія Paramount Skydance погодилася призупинити придбання Warner Bros. Discovery (WBD) до 1 червня 2027 року. Причиною стало антимонопольне оскарження угоди з боку генеральних прокурорів 12 американських штатів. Про це пише NBC News із посиланням на судову заяву компанії.

Paramount не продовжуватиме процес до 1 червня 2027 року за умови, що доти суддя не ухвалить рішення щодо антимонопольного позову. Сума угоди сягає 110 млрд доларів, і це найбільше поглинання серед голлівудських кіностудій за всю історію.

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Позов проти купівлі 13 липня подали Каліфорнія та ще 11 штатів, які прагнуть заблокувати угоду. На їхнє переконання, поглинання знищить конкуренцію в Голлівуді. Ідеться про суперництво у трьох сферах, зокрема у широкомасштабному прокаті кінофільмів, прокаті потенційних касових хітів, а також у розповсюдженні базових кабельних каналів серед кабельних і супутникових провайдерів.

У Paramount ці звинувачення відкинули. У компанії заявили, що позов штатів хибний і з погляду фактів, і з погляду права, та назвали його одним із найслабших оскаржень угод такого типу в сучасній антимонопольній історії.

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Попри це керівництво прагнуло завершити операцію якнайшвидше. Річ у тім, що Paramount зобов’язалася виплачувати акціонерам Warner Bros. штраф за затримку — 25 центів за кожну акцію щокварталу. Якщо ж угоду не укладуть до 30 вересня, компанія платитиме понад 600 млн доларів кожні три місяці.

На цей момент Paramount уже отримала дозвіл на купівлю від Міністерства юстиції США. Аналогічні схвалення надійшли й з інших країн, зокрема з Австралії, Китаю та Європейського Союзу (ЄС). Угоду підтримав і Антимонопольний комітет України.

Водночас на початку 2026 року тисячі акторів, режисерів, сценаристів і продюсерів Голлівуду підписали відкритий лист. У ньому автори стверджували, що поглинання призведе до скорочення робочих місць і підвищення цін для споживачів.