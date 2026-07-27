Paramount майже на рік відклала поглинання Warner Bros. Discovery

Новини
Paramount та Warner Bros. Discovery

Компанія Paramount Skydance погодилася призупинити придбання Warner Bros. Discovery (WBD) до 1 червня 2027 року. Причиною стало антимонопольне оскарження угоди з боку генеральних прокурорів 12 американських штатів. Про це пише NBC News із посиланням на судову заяву компанії.

Paramount не продовжуватиме процес до 1 червня 2027 року за умови, що доти суддя не ухвалить рішення щодо антимонопольного позову. Сума угоди сягає 110 млрд доларів, і це найбільше поглинання серед голлівудських кіностудій за всю історію.

- Реклама -

Позов проти купівлі 13 липня подали Каліфорнія та ще 11 штатів, які прагнуть заблокувати угоду. На їхнє переконання, поглинання знищить конкуренцію в Голлівуді. Ідеться про суперництво у трьох сферах, зокрема у широкомасштабному прокаті кінофільмів, прокаті потенційних касових хітів, а також у розповсюдженні базових кабельних каналів серед кабельних і супутникових провайдерів.

У Paramount ці звинувачення відкинули. У компанії заявили, що позов штатів хибний і з погляду фактів, і з погляду права, та назвали його одним із найслабших оскаржень угод такого типу в сучасній антимонопольній історії.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Попри це керівництво прагнуло завершити операцію якнайшвидше. Річ у тім, що Paramount зобов’язалася виплачувати акціонерам Warner Bros. штраф за затримку — 25 центів за кожну акцію щокварталу. Якщо ж угоду не укладуть до 30 вересня, компанія платитиме понад 600 млн доларів кожні три місяці.

На цей момент Paramount уже отримала дозвіл на купівлю від Міністерства юстиції США. Аналогічні схвалення надійшли й з інших країн, зокрема з Австралії, Китаю та Європейського Союзу (ЄС). Угоду підтримав і Антимонопольний комітет України.

Водночас на початку 2026 року тисячі акторів, режисерів, сценаристів і продюсерів Голлівуду підписали відкритий лист. У ньому автори стверджували, що поглинання призведе до скорочення робочих місць і підвищення цін для споживачів.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Фінляндія припинить обслуговування опор ЛЕП з російським оптоволокном

У Фінляндії з 2027 року припинять обслуговувати опори ЛЕП з волоконно-оптичними лініями зв'язку до Росії. Кабель планують обрізати, а опори — демонтувати.
Новини

Китай вивів супутник на орбіту, з якої видно весь геостаціонарний пояс

Китайський супутник Shijian-31, запущений 16 червня 2026 року, працює на нетиповій орбіті типу «Молнія». Він оглядає весь геостаціонарний пояс за 23 дні.
Новини

Казахстан виділив 22 млн доларів на створення супутника зв’язку KazSat-3R

Уряд Казахстану виділив з резерву близько 22 млн доларів на створення супутника KazSat-3R. Він має замінити KazSat-3, термін служби якого спливає 2029 року.
Новини

Вчені змоделювали, що станеться зі світом у разі повного зникнення інтернету

Вчені змоделювали сценарій зникнення інтернету у світі. За добу Facebook і Google втратять понад 380 млн доларів доходу, а постраждати можуть до 1 млрд людей.
Новини

Заміна обладнання Huawei в мережах ЄС коштуватиме операторам €40 млрд — GSMA

GSMA Intelligence оцінила заміну обладнання Huawei та ZTE в мережах ЄС у €30–40 млрд. Єврокомісія рахувала €10–13 млрд, але лише для мобільних мереж.