lifecell лишається лідером з перенесення номерів у першому півріччі 2026 року

За підсумками січня-червня 2026 року lifecell утримав перше місце серед українських операторів за кількістю абонентів, які скористалися послугою перенесення мобільного номера. До мережі оператора перейшли 64,5% усіх номерів, успішно портованих у країні через послугу MNP (Mobile Number Portability) протягом цього періоду.

Згідно з офіційною статистикою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), упродовж перших шести місяців 2026 року в Україні успішно перенесли 334 341 мобільний номер. З них 215 725 припали саме на lifecell. Приплив абонентів до оператора помітно перевищив відтік. За півріччя до мережі приєдналося у 3,5 раза більше користувачів, ніж її залишило.

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Прикметно, що таких показників lifecell досяг на тлі загального спаду активності на ринку MNP після рекордного старту року. Якщо у лютому українці перенесли майже 87 тисяч номерів, то в червні — трохи більш ніж 35 тисяч. Попри це зниження, оператор зберігав найбільшу частку переходів протягом усього першого півріччя.

Причини, чому абоненти обирають lifecell, оператор з’ясував під час опитування MNP-користувачів у травні 2026 року. Головним мотивом респонденти назвали спеціальні пропозиції для нових абонентів. Водночас 91% опитаних заявили, що задоволені зміною оператора, а 88% перенесли до lifecell саме основний номер. Серед переваг мережі учасники опитування відзначили вигідні тарифи та якість мобільного інтернету й голосового зв’язку.

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«Для нас MNP — це один із найкращих індикаторів довіри клієнтів. Коли людина переносить свій номер, вона свідомо обирає нового оператора, зберігаючи свій номер телефону. Те, що за підсумками першого півріччя майже дві третини всіх перенесень припали саме на lifecell, свідчить, що дедалі більше українців обирають нашу мережу завдяки поєднанню якісного зв’язку, цифрових сервісів та вигідних тарифних пропозицій», — зазначив директор з маркетингу lifecell Дмитро Дзябура.

Наразі перенести номер до lifecell можна протягом одного робочого дня і зберегти наявний номер телефону. Оформити послугу можна як у магазинах, так і онлайн. Доступні сайт оператора, онлайн-банкінг monobank на eSIM, а віднедавна ще й застосунок Дія. Для абонентів, які переходять через MNP, відкриті всі тарифні плани, зокрема лінійка «Лайфсет» формату «3 в 1». Крім того, для таких користувачів діють спеціальні ціни на тарифи «Мега» та «Максі». А людям від 55 років або з пенсійним посвідченням доступний акційний тариф «Турбота».

Лідерство за кількістю нових абонентів lifecell утримує від моменту запуску послуги MNP у 2019 році. У травні 2026 року до мережі оператора приєднався мільйонний MNP-абонент.

Раніше lifecell першим в Україні запустив перенесення номера через застосунок Дія.