Amazon хоче запустити понад 5 тисяч супутників для прямого зв’язку зі смартфонами

Amazon подала до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) заявку на розгортання понад 5,1 тис. низькоорбітальних супутників для сервісу прямого доступу до інтернету зі смартфонів (Direct-to-Device, D2D). Про це пише видання SpaceNews.

Компанія планує поєднати інфраструктуру своєї системи Amazon Leo зі спектром, супутниками та наземною мережею Globalstar. Завдяки цьому перелік послуг має розширитися — від екстрених повідомлень до голосового зв’язку, передавання даних і промислового інтернету речей.

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Проєкт супутникового інтернету Amazon Leo стартував під назвою Project Kuiper. Частоти Globalstar він задіє після завершення угоди з придбання цієї телекомунікаційної компанії. У квітні 2026 року Amazon оголосила про купівлю Globalstar за 11,6 млрд доларів, а закрити угоду сторони планують наступного року.

Окремо Amazon має намір використовувати для Amazon Leo у США ексклюзивні частоти 1618,725–1621,25 МГц, які належать конкурентній компанії Iridium. За межами Сполучених Штатів компанія розраховує на частоти L-діапазону 1518–1525/1668–1675 МГц.

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За даними SpaceNews, FCC опублікувала це повідомлення «для загального ознайомлення». Водночас за ті самі частоти змагається Rocket Lab, яка перебуває в процесі придбання Iridium за 8 млрд доларів і прагне закріпити їх за собою.

Amazon Leo планує задіяти заявлені частоти, «забезпечуючи сумісну роботу з іншими користувачами тих самих і суміжних діапазонів». Компанія обіцяє «вжити всіх необхідних і практично здійсненних заходів для запобігання шкідливим перешкодам».

У зверненні до FCC Amazon зазначила, що її система D2D «розширить можливості мобільного зв’язку для більшої кількості людей і пристроїв».