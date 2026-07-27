Amazon хоче запустити понад 5 тисяч супутників для прямого зв’язку зі смартфонами

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Amazon Leo D2D
Фото: Amazon

Amazon подала до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) заявку на розгортання понад 5,1 тис. низькоорбітальних супутників для сервісу прямого доступу до інтернету зі смартфонів (Direct-to-Device, D2D). Про це пише видання SpaceNews.

Компанія планує поєднати інфраструктуру своєї системи Amazon Leo зі спектром, супутниками та наземною мережею Globalstar. Завдяки цьому перелік послуг має розширитися — від екстрених повідомлень до голосового зв’язку, передавання даних і промислового інтернету речей.

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Проєкт супутникового інтернету Amazon Leo стартував під назвою Project Kuiper. Частоти Globalstar він задіє після завершення угоди з придбання цієї телекомунікаційної компанії. У квітні 2026 року Amazon оголосила про купівлю Globalstar за 11,6 млрд доларів, а закрити угоду сторони планують наступного року.

Окремо Amazon має намір використовувати для Amazon Leo у США ексклюзивні частоти 1618,725–1621,25 МГц, які належать конкурентній компанії Iridium. За межами Сполучених Штатів компанія розраховує на частоти L-діапазону 1518–1525/1668–1675 МГц.

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За даними SpaceNews, FCC опублікувала це повідомлення «для загального ознайомлення». Водночас за ті самі частоти змагається Rocket Lab, яка перебуває в процесі придбання Iridium за 8 млрд доларів і прагне закріпити їх за собою.

Amazon Leo планує задіяти заявлені частоти, «забезпечуючи сумісну роботу з іншими користувачами тих самих і суміжних діапазонів». Компанія обіцяє «вжити всіх необхідних і практично здійсненних заходів для запобігання шкідливим перешкодам».

У зверненні до FCC Amazon зазначила, що її система D2D «розширить можливості мобільного зв’язку для більшої кількості людей і пристроїв».

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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