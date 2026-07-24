Universal Pictures екранізує десять класичних ігор Atari

Atari у партнерстві з Entertainment 360 передала Universal Pictures право екранізувати десять класичних відеоігор зі своєї бібліотеки. Про це повідомляє Deadline.

Права поширюються на Asteroids, Adventure, Berzerk, Breakout, Centipede, Crystal Castles, Millipede, Missile Command, Pong та Yars’ Revenge. Сценарій за мотивами однієї з цих ігор студія вже викупила. Проте яка саме стане основою першої стрічки — не уточнюється. Так само невідомо, чи розраховує Universal вибудувати з цих проєктів спільний кінематографічний всесвіт Atari.

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Сценарій написали Метт Рейлі та Карл Хампе, у доробку яких «Круїз у джунглях» і «Хеллбой». Продюсером стане Гаймон Казаді з Entertainment 360, відомий за «Грою престолів», «Стівом Джобсом» та «Нестримними».

Казаді пояснив вибір матеріалу тим, що ігри Atari свого часу спиралися насамперед на уяву гравця. Саме ця властивість, за його словами, визначила підхід до сценарію. Автори побачили тут можливість зробити масштабну оригінальну пригоду, яка зберігає дух культових ігор.

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Схожу думку висловив і генеральний директор Atari Вейд Розен. «Понад п’ять десятиліть Atari створює ігри та світи, які залишаються частиною масової культури ще довго після свого виходу», — заявив він Deadline. Розен додав, що співпраця з Universal і Entertainment 360 має перенести дух бренду та його ігор у новий формат.

До ігор Atari студія підступалася й раніше. Ще у 2009 році Universal отримала права на екранізацію Asteroids, однак до виробництва справа так і не дійшла. Нинішня угода відкриває шлях одразу до кількох фільмів і продовжує спроби Голлівуду перетворити класичні відеоігри на основу для великих кінопроєктів.

Кіностудії купують права на франшизи не лише в літературі, іграх та коміксах. Так, Sony Pictures у партнерстві з китайською Pop Mart готує фільм про колекційну іграшку Лабубу. Режисером і одним із продюсерів стане Пол Кінг, номінант Британської академії кіно- та телевізійних мистецтв (BAFTA). Сценарій він писатиме разом зі Стівеном Левенсоном. Стрічка перебуває на ранній стадії розробки й за задумом авторів поєднає ігрове кіно з комп’ютерною графікою.