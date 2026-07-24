Microsoft відмовиться від SMS-автентифікації в Entra з лютого 2027 року

Microsoft переведе користувачів корпоративної платформи Entra з двофакторної автентифікації через SMS і голосові дзвінки на ключі доступу (Passkeys). Про це повідомляє Windows Latest.

Перехід має завершитися 1 лютого 2027 року. У компанії наголошують, що в добу штучного інтелекту (ШІ) телефонні коди вже поступаються ключам доступу за рівнем захисту. Зловмисник може перевипустити SIM-карту корпоративного клієнта й перехопити одноразовий код, тоді як зламати застосунок значно складніше.

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Власників особистих облікових записів Microsoft почала переводити ще в травні 2026 року, а тепер черга дійшла до корпоративних клієнтів. Замість телефонних кодів компанія пропонує ключі доступу — зокрема через застосунок Microsoft Authenticator, а також аналогічні рішення в екосистемах Apple і Google.

Технологія Microsoft Passkey спирається на шифрування з відкритим ключем, який прив’язаний до пристрою користувача. Закритий ключ постійно зберігається на самому пристрої, тож зловмисники не викрадуть його через підроблене запрошення чи копію сторінки входу.

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Перехід розтягнеться на кілька етапів. 1 вересня 2026 року під час чергового входу корпоративні клієнти побачать пропозицію зареєструвати ключ доступу. 18 вересня 2026 року Microsoft оприлюднить окремі роз’яснення. Вони стосуватимуться організацій, яким вхід через SMS чи голосове підтвердження потрібен з особливих причин. Такі компанії до 30 жовтня 2026 року мають під’єднати підтримуваного постачальника послуг зв’язку через платформу Microsoft Security Store. Ці послуги будуть платними.

Остаточна дата — 1 лютого 2027 року. Відтоді традиційні SMS та голосові дзвінки для входу в Entra перестануть працювати. Натомість система пропонуватиме налаштувати ключ доступу — без цього потрапити в обліковий запис не вдасться. Для адміністраторів організацій Microsoft підготувала окремий скрипт. Він допоможе завчасно виявити тих, хто ще не завершив перехід.

Самі ключі доступу мають відповідати стандарту FIDO2. Його підтримують Windows 10 22H2, Windows 11 22H2, macOS 13 Ventura, iOS 17, Android 14 та новіші версії цих операційних систем.