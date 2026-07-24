Google представила оновлені засоби міграції, вбудовані безпосередньо в Android 17.

Нові інструменти дають змогу перенести з iPhone більше типів даних через бездротову мережу, причому встановлювати окремий застосунок для цього не потрібно. Спрощуючи під’єднання та розширюючи перелік підтримуваних даних, компанія прагне знизити бар’єри для переходу між екосистемами й привабити колишніх власників iPhone.

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Оновлена система міграції переносить між пристроями фотографії, відео, контакти, повідомлення та календарі. До цього переліку додалися й нові типи даних, зокрема обліковий запис Google, паролі, облікові дані Wi-Fi і навіть eSIM. Відтак усе найважливіше, що працювало на iPhone, можна швидко імпортувати на смартфон під керуванням Android.

Оновлення вже почало надходити на пристрої серії Google Pixel. Воно також доступне на смартфонах нового сімейства Samsung Galaxy Z Flip8 і Z Fold8, які представили напередодні. Згодом ці інструменти мають з’явитися й на інших пристроях з Android.