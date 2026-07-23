Єврокомісія дозволила Paramount купити Warner Bros. Discovery

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Paramount та Warner Bros. Discovery

Європейська комісія (Єврокомісія) схвалила придбання компанії Warner Bros. Discovery (WBD) медіахолдингом Paramount Skydance Corp за 110 млрд доларів. Дозвіл регулятор надав з умовами. Сторони погодилися змінити правила дистрибуції фільмів у Європі, і саме це відкрило угоді шлях, пише Reuters.

Перед рішенням Єврокомісія перевірила, як угода позначиться на кількох напрямах ринку. Серед них — кіновиробництво, прокат стрічок, ліцензування медіаправ і телевізійне мовлення. Найбільшу загрозу для конкуренції регулятор побачив саме в дистрибуції майбутньої компанії. Йдеться про спільне підприємство United International Pictures (UIP), яке Paramount веде разом з Universal Pictures.

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Побоювання регулятора стосувалися саме прокату. За оцінкою Єврокомісії, після закриття угоди стрічки Warner теж потрапили б до каталогу UIP. Тоді власники кінотеатрів отримали б гірші умови прокату, а програли б від цього врешті глядачі.

Щоб зняти ці ризики, Paramount Skydance зобов’язалася вийти зі спільного підприємства протягом 13 місяців після закриття угоди. Компанія також не укладатиме нових домовленостей про спільну кінодистрибуцію з Universal на європейському ринку впродовж десяти років. Окремо вона пообіцяла не передавати прокат фільмів Warner Bros. власному європейському дистриб’ютору. У Єврокомісії переконані, що ці зобов’язання цілком знімають виявлені антимонопольні ризики. Зокрема, вони унеможливлюють спільний прокат фільмів майбутньої компанії разом зі стрічками Universal і Disney.

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Дозвіл Єврокомісії, втім, не рятує угоду від перешкод у США. Проти неї виступила коаліція з 12 штатів, які побоюються, що покупка помітно послабить конкуренцію в медіагалузі. За їхнім позовом федеральний суд 21 липня 2026 року тимчасово зупинив виконання угоди. Тисне на угоду й позов Американської гільдії сценаристів. Там вважають, що купівля вдарить по зайнятості авторів і по індустрії розваг загалом. Свої претензії має й частина акціонерів. Вони підозрюють головного виконавчого директора Девіда Еллісона та його батька Ларрі Еллісона в непрозорих домовленостях з Дональдом Трампом.

Немає остаточної ясності й зі строками. Якщо придбання не завершиться до 30 вересня 2026 року, Paramount платитиме акціонерам 7 млн доларів щодня. Втім, узгоджені сторонами умови дають змогу відтягнути цей строк майже на рік — до червня 2027 року, якщо антимонопольний розгляд затягнеться.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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