Xona створює навігаційну систему Pulsar як альтернативу GPS

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Xona Space Systems
Фото: Xona Space Systems

Американська компанія Xona Space Systems розробляє власну супутникову навігаційну систему Pulsar, яка має стати альтернативою GPS. Про це пише Ars Technica.

Чинні глобальні навігаційні системи працюють із порівняно високих орбіт. Pulsar натомість використовуватиме супутники на низькій навколоземній орбіті (LEO). Завдяки цьому сигнал системи буде у 100 разів потужнішим, а точність позиціювання — вищою.

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Перші шість серійних супутників Pulsar мають вийти на орбіту у жовтні 2026 року. Перші комерційні сервіси Xona планує запустити у 2027 році. Повне угруповання складатиметься з 258 апаратів. Після його розгортання компанія розраховує визначати координати з точністю до кількох сантиметрів у будь-якій точці Землі.

Потужніший сигнал має допомогти системі працювати там, де GPS втрачає точність. Йдеться про роботу у щільній міській забудові, під густою рослинністю та всередині будівель. Крім того, Xona розраховує підвищити стійкість навігації до глушіння та підміни сигналів.

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Перший супутник Pulsar-0 компанія запустила у липні 2025 року на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Він уже брав участь у випробуваннях протидії перешкодам у кількох країнах. За даними Xona, збільшена потужність сигналу дала змогу скоротити зону дії глушника на 95%.

Окрім навігації, Pulsar має забезпечувати високоточну синхронізацію часу для фінансових ринків, телекомунікацій, дата-центрів та транспортних систем. Xona розраховує досягти точності часового сигналу до 10 наносекунд. Для цього компанія використовує програмні методи замість дорогих атомних годинників, якими оснащені супутники GPS.

Система на низькій орбіті потребує значно більшої кількості апаратів, ніж традиційні навігаційні угруповання на середній орбіті. Втім, здешевлення виробництва супутників і запусків дало змогу компаніям розвивати такі проєкти. Xona планує випускати більшість супутників самостійно на заводі в Каліфорнії, для чого вже розробляє власну супутникову платформу.

Xona також працює над сумісністю Pulsar із наявною інфраструктурою. Компанія заявляє, що багато приймачів GPS та інших навігаційних систем зможуть отримувати сигнал Pulsar після оновлення програмного забезпечення, без заміни обладнання. Для цього Xona вже запустила програму перевірки сумісності з виробниками навігаційної техніки.

Подібну ідею підвищення точності позиціювання ще у листопаді 2022 року запропонувала команда нідерландських науковців. Дослідники Делфтського технічного університету, Амстердамського вільного університету та Національного метрологічного інституту (VSL) тоді розробили систему SuperGPS. Вона так само забезпечує точність до сантиметрів і надійніше за GPS працює в умовах щільної міської забудови.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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