Vodafone випробовує в Албанії вежу зв’язку з роборукою та ШІ

Албанський підрозділ Vodafone тестує базову станцію мобільного зв’язку з роботизованою рукою, яка самостійно повертає антену за командою штучного інтелекту (ШІ).

Експериментальну вежу встановили в Тирані над жвавим торгівельним центром. Її обладнання саме визначає, яка зона покриття найпотрібніша користувачам у конкретний момент. Відтак рука повертає антену туди, де сигнал буде найкращим.

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Крім попиту на зв’язок, система зважає й на місцеві умови — зокрема погоду. Так, сонячного дня на перший план виходить покриття надворі, а під час дощу вежа переорієнтовується на стабільний сигнал у приміщеннях.

Саме через таку здатність Vodafone описує станцію як self-thinking — таку, що мислить самостійно. За твердженням оператора, власний алгоритм компанії керує роборукою південнокорейської Humax Networks, яка обертає й нахиляє антену. Рішення вежа ухвалює без участі людини. Ба більше, вона навчається та пристосовується до довкілля.

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Зміна положення антени триває 20–30 хвилин, хоча технічно робот здатен рухатися швидше. Повільніший темп обрали задля економії енергії. Навіть так це набагато швидше за ручне налаштування, яке може розтягнутися на кілька днів, або за встановлення додаткової антени — на це потрібні тижні.

Ручний варіант потребує ще й організаційних зусиль. Щоразу на вежу має підійматися інженер, а на такі роботи нерідко доводиться отримувати окремі дозволи. Відтак сама лише автономність операції заощаджує час і кошти.

У Vodafone називають проєкт одним із перших прикладів застосування «фізичного ШІ» в телекомунікаціях. Оператор планує вбудувати автономне керування антенами у свою загальнокорпоративну платформу, побудовану на відкритих стандартах автоматизації мережі радіодоступу (RAN).

Нинішні випробування продовжують попередню ініціативу компанії. У 2025 році з’явилася інформація, що Vodafone застосовує супутникове позиціювання, аби коригувати напрямок антен.

Схожі рішення тестують і в інших регіонах. У листопаді 2025 року філіппінська Smart Communications, дочірня структура PLDT, тестувала дистанційно керовані роботизовані руки на майданчиках базових станцій. Обладнання для тих випробувань постачала та сама Humax Networks.