Vodafone підбив перші підсумки роботи 5G у Києві

За першу добу відкритого тестування мережі 5G у Києві до неї під’єдналися 135 тисяч унікальних абонентів Vodafone, які завантажили понад 25 ТБ даних. Про це редакції Mediasat повідомили в пресслужбі оператора.

Як свідчить мережева статистика, середня швидкість передавання даних для абонентів сягнула 600 Мбіт/с. На окремій базовій станції в реальних умовах під навантаженням оператор зафіксував максимум, що наблизився до 2 Гбіт/с.

- Реклама -

Відкрите тестування 5G у столиці Vodafone розпочав 22 липня 2026 року. Відтоді зв’язок п’ятого покоління доступний у будь-якому районі Києва, а межі тестового покриття оператор показує на окремій карті.

Зона обслуговування охоплює всі десять адміністративних районів столиці — Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський та Шевченківський.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Київську мережу Vodafone побудував на обладнанні європейського виробника Nokia. Оператор і надалі модернізує інфраструктуру та впроваджує нові технології разом з європейськими технологічними партнерами.

Порівняно з попередніми поколіннями мобільного зв’язку 5G дає помітно вищу швидкість передавання даних. Завдяки цьому абоненти отримують стабільні відеодзвінки, якісний стримінг і швидку роботу онлайн-застосунків.

Скористатися новою мережею можуть усі клієнти Vodafone із SIM-картками та смартфонами, що підтримують 5G. Трафік оператор тарифікує так само, як і в мережі LTE/4G, — за чинним тарифом абонента.

Додаткових послуг чи зміни тарифного плану для цього не потрібно. Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію, а в налаштуваннях пристрою обрано відповідний тип мережі, у зоні покриття смартфон під’єднається автоматично.

Перевірити готовність SIM-картки нескладно — вона підтримує 5G, якщо працює в мережі 4G. Для цього достатньо подивитися на позначку 4G/LTE на екрані смартфона або набрати команду *222#.

З нагоди запуску оператор відкрив інтерактивну AI-інсталяцію Future You — «Зустріч із собою в майбутньому». Відвідувачі можуть створити власного цифрового аватара та поспілкуватися з ним у режимі реального часу.

- Реклама -

Після розмови з власним двійником кожен охочий отримує фото свого AI-аватара за QR-кодом, завантажує його на смартфон і ділиться ним у соціальних мережах. Інсталяція працює з 22 до 26 липня 2026 року на вул. Хрещатик, 15 у Києві (Пасаж), щодня від 09:00 до 22:00. Вхід вільний.

Київ продовжив програму відкритого тестування, яку Vodafone раніше розгорнув у Львові, Бородянці та Харкові. Найближчим часом оператор планує перевірити роботу 5G також в Одесі.