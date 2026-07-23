Spotify зазіхнула на роль MTV та запустила глобальний чарт відеокліпів

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Spotify Music Video Charts Global

21 липня 2026 року Spotify оголосила про запуск Music Video Charts Global — першого рейтингу сервісу, присвяченого винятково музичним відео.

До чарту входять 50 найпопулярніших кліпів світу, а місця в ньому залежать від добової кількості відтворень. Рейтинг доступний у розділі чартів застосунку й у хабі відеоплейлистів. Крім того, щовівторка офіційні акаунти Spotify і Spotify for Artists у соцмережах показуватимуть десятку найкращих кліпів.

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Поява чарту стала частиною ширшого пакета відеоінструментів платформи. Так, кількома тижнями раніше Spotify відкрила виконавцям пряме завантаження повноформатних відео через Spotify for Artists. Ця функція працює в режимі бета-тестування. Через неї артисти публікують концертні виступи, студійні сесії, кавери й офіційні кліпи. Усі ці записи можуть претендувати на роялті та потрапляння в чарти. Таку змогу вже мають майже 100 тисяч виконавців, однак попередній шлях через лейбл чи дистриб’ютора теж лишається чинним.

Водночас у беті працює й функція пітчингу. Артисти вперше можуть пропонувати кліпи безпосередньо редакційній команді Spotify — для цього варто описати задум, настрій і візуальний стиль роботи. Відібрані роботи потрапляють у добірки на кшталт Best New Videos, Live Performances, Today’s Top Videos і House Party. Загалом у світі сервіс веде понад 100 відеоплейлистів. Пропонувати ж можна лише ще не випущені кліпи або ті, що вийшли протягом останніх семи днів.

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Ставку на відео Spotify пояснює даними про поведінку слухачів. За підрахунками компанії, ті, хто подивився повноформатне відео, впродовж наступних трьох тижнів вмикають цю ж композицію на 64% частіше за решту аудиторії. Інші треки з каталогу артиста вони за той самий період слухають на 57% більше. Ймовірність зберегти трек, поділитися ним чи додати до плейлиста зростає в 1,4 раза.

Ще помітніший ефект платформа фіксує серед найвідданішої аудиторії. Такі слухачі після перегляду відео слухають артиста на 62% більше. У середньому це понад годину й сорок хвилин додаткового часу прослуховування. Spotify зазначає, що треки з відео сервіс частіше просуває в персональних рекомендаціях.

How Video on Spotify Takes Your Fans Further

Сам формат чарту музичних кліпів має довгу історію. Свого часу його зробив популярним канал MTV, який у 1980-х перетворив відеоротацію на окреме культурне явище. Згодом центр ваги змістився на YouTube, а тепер за цю ж аудиторію змагається й Spotify.

Відео — не єдиний напрям, який платформа розвиває цього літа. Нещодавно Spotify представила бета-версію асистента Talk to Spotify. Він вмикає музику й керує відтворенням на смартфоні за голосовою чи текстовою командою, а також складає плейлисти за описом і показує історію прослуховувань.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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