Польща інвестує €656 млн у європейську супутникову систему IRIS²

Польща спрямує 2,8 млрд злотих (656 млн євро) на створення європейської системи безпечного супутникового зв’язку IRIS². Про це пише Gazeta Prawna.

Угоду у Варшаві підписали міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський та єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс. З такою сумою країна стає одним із найбільших учасників стратегічного проєкту Європейського Союзу (ЄС).

- Реклама -

За даними Міністерства внутрішніх справ (МВС) Польщі, внесок країни покриє близько 10% вартості всієї програми. Завдяки цьому вона увійде до держав ЄС, які відіграють провідну роль у розвитку стратегічного супутникового зв’язку. Крім того, Польща стане одним із ключових гарантів безпеки в регіоні Балтійського моря та Північної Європи.

«Польща приєднується до великої європейської програми створення безпечного зв’язку. Це буде повністю незалежна система, яка гарантуватиме нам безпеку та повну комунікаційну незалежність», — заявив Кервінський.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Він додав, що проєкт став відповіддю на сучасні безпекові виклики. Зокрема, йдеться про війну Росії проти України, гібридні загрози та ризики, пов’язані з природними катастрофами.

Міністр наголосив, що Польща стане одним із головних учасників проєкту разом із Францією, Німеччиною, Італією, Іспанією та Люксембургом. Окрім того, у країні створять наземний центр управління системою, який працюватиме у зв’язці з державною мережею GovNet. Це дасть Польщі змогу стати регіональним хабом захищеного супутникового зв’язку для країн Балтійського регіону та Північної Європи.

За словами Кервінського, перші елементи IRIS² мають запрацювати у 2029 році. Повне розгортання супутникового угруповання очікується у 2031–2032 роках.

Своєю чергою Кубілюс назвав підписання угоди «великим днем для Польщі, східного флангу НАТО та всього Європейського Союзу». Він зазначив, що система використовуватиме технологію квантового шифрування, яка забезпечить надзвичайно високий рівень захисту супутникового зв’язку.

Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ Польщі Томаш Шиманський підписав меморандуми з компаніями SES і Eutelsat. Вони входять до консорціуму SpaceRISE, який відповідає за створення угруповання IRIS². За інформацією польського МВС, проєкт також відкриє нові можливості майже для 400 підприємств космічної галузі країни та сприятиме розвитку власних високих технологій.

Сама програма IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) належить до флагманських космічних ініціатив ЄС. Вона передбачає створення угруповання з майже 300 супутників на низькій і середній навколоземних орбітах. Система забезпечуватиме захищений супутниковий зв’язок для державних органів, оборонного сектору, бізнесу та громадян країн ЄС.

- Реклама -

Про саме приєднання Польщі до IRIS² стало відомо 21 липня. Тоді Кервінський повідомив, що країна увійде до шістки головних учасників європейської супутникової системи.