Пентагон вклав $7,1 млн у виробництво захисного скла для супутників

Пентагон спрямував 7,1 млн доларів компанії Martin Materials Solutions на нарощування випуску захисного скла для сонячних батарей супутників. Про це повідомляє SpaceNews.

Кошти надійшли за Законом про оборонне виробництво США (Defense Production Act) і призначені на розширення внутрішніх виробничих потужностей.

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Martin Materials Solutions входить до вузького кола американських виробників, які працюють із космічним склом для фотоелектричних елементів супутників. Саме тому Пентагон вважає цей матеріал вразливою ланкою в постачанні для космічної галузі.

Захисне скло для супутникових сонячних панелей — це тонкі радіаційно-стійкі пластини, які встановлюють поверх фотоелектричних елементів. Вони захищають сонячні елементи від космічної радіації та мікрометеоритів і блокують шкідливі діапазони випромінювання. Завдяки цьому батареї зберігають працездатність упродовж тривалої роботи на орбіті.

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Martin Materials Solutions — приватна компанія, що спеціалізується на випуску тонкого скла для космічних сонячних елементів. Вона виготовляє також матеріали для терморегулювальних дзеркал супутників. Такі дзеркала відбивають тепло й захищають електронні системи апаратів від перегріву.

У Пентагоні розраховують, що ширше виробництво зменшить залежність від обмеженого кола постачальників космічних матеріалів. Це також має зміцнити американську виробничу базу для військових та комерційних космічних апаратів.

Раніше ми повідомляли, що Космічні сили США через дослідницький підрозділ SpaceWERX оголосили конкурс проєктів зі створення складів і депо на навколоземній орбіті. Учасникам також пропонують розробити космічні буксири та технології роботизованого складання, ремонту й заправки супутників.