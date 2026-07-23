Китай прискорює перехід на IPv6 і готує власну версію протоколу

Державна канцелярія з питань інтернет-інформації КНР (Cyberspace Administration of China, CAC) оприлюднила план широкого впровадження протоколу IPv6 до 2030 року. Водночас відомство збирається розвивати його розширену модифікацію IPv6+, пристосовану до власних потреб. Про це пише The Register.

Найближчий рубіж Пекін визначив на 2027 рік. До того часу за протоколом IPv6 мають під’єднати 900 млн користувачів, а сам протокол — обробляти 38% мережевого трафіку. Крім того, до цього ж часу всі пристрої в мережі вже повинні його підтримувати.

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Наступна межа — 2030 рік. «До 2030 року IPv6 буде широко й глибоко інтегрований у всі сектори економіки та суспільства, створивши технологічно просунуту, відкриту, інноваційну, самодостатню та безпечну промислову екосистему IPv6. Кількість активних користувачів IPv6 сягне 950 млн, а на IPv6 припадатиме 42% мережевого трафіку. (…) Нові мережі за замовчуванням надаватимуть пріоритет адресам IPv6, прискорюючи еволюцію в бік єдиного стека IPv6 та сприяючи формуванню системи мережевих служб і додатків, у якій домінуватиме IPv6», — заявили у відомстві.

Окремий напрям роботи — розширений протокол IPv6+. Він дає змогу відправникові вбудовувати у трафік метадані, які описують вміст і навіть маршрути передавання. Оператори зв’язку зможуть зчитувати ці позначки та зважати на них, застерігають експерти. Іншими словами, розширена версія протоколу пристосована для стеження за громадянами.

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Ще один можливий наслідок такого маркування трафіку — відмова від принципу мережевої нейтральності. Відтак оператори зможуть стягувати окрему плату за трафік від певних джерел.

Китайські виробники телекомунікаційного обладнання вже впровадили IPv6+, зазначають у CAC, і налагодили його експорт до кількох країн. Проте від самого IPv6 Пекін відмовлятися не пропонує. Навпаки, відомство закликає розробляти «національні стандарти IPv6» і прискорити цю роботу в ключових галузях.

Такий поспіх має свої причини. У грудні 2025 року IPv6 відзначив 30-річчя, проте за три десятиліття так і не витіснив попередню версію протоколу. Нині ним користується менше половини аудиторії інтернету.