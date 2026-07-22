Vodafone запустив 5G в усіх районах Києва

Vodafone розпочав відкрите тестування мережі п’ятого покоління у Києві. Відтепер абоненти оператора можуть користуватися 5G у будь-якому адміністративному районі столиці.

Столична мережа працює на обладнанні європейського виробника Nokia. Оператор і надалі оновлює інфраструктуру та впроваджує нові технології разом з європейськими технологічними партнерами.

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«Кожен етап відкритого тестування 5G в Україні має свої завдання та особливості. У Києві ми реалізували найбільшу на сьогодні географію покриття в межах нашого 5G-проєкту, забезпечивши присутність технології в усіх адміністративних районах столиці. Ми переконані, що сучасна цифрова інфраструктура є важливою складовою стійкості країни та фундаментом її майбутнього розвитку, тому попри війну ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі та впроваджувати нові технології вже сьогодні», — зазначила генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

Сама технологія дає помітно вищі швидкості передавання даних, ніж попередні покоління мобільного зв’язку. Завдяки цьому користувачі отримують стабільні відеодзвінки, якісний стримінг і швидку роботу онлайн-застосунків.

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Покриття охоплює всі десять районів Києва — Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом’янський і Шевченківський.

Як скористатися 5G у Києві

Випробувати новий рівень швидкості мобільного інтернету можуть усі клієнти Vodafone зі SIM-картками та смартфонами, які підтримують 5G. Додаткові послуги під’єднувати не потрібно, як і змінювати тарифний план.

Трафік у мережі 5G оператор тарифікує так само, як і трафік Long Term Evolution (LTE), — за умовами чинного тарифу абонента. Якщо SIM-картка і смартфон підтримують технологію, а в налаштуваннях пристрою обрано відповідний тип мережі, під’єднання у зоні покриття відбудеться автоматично.

Перевірити готовність SIM-картки нескладно. Та, що працює в мережі 4G, підтримує і 5G — достатньо глянути на позначку 4G/LTE на екрані смартфона або набрати *222#.

Київ став наступним етапом після Львова, Бородянки та Харкова, де оператор відкрив тестування раніше. Найближчим часом технологію перевірятимуть також в Одесі.

Ці майданчики вже дали показові результати. Протягом пів року до тестування у Львові, Бородянці та Харкові долучилися понад 400 тисяч унікальних клієнтів. Вони завантажили через мережу 5G понад 391 ТБ трафіку — у середньому майже 1 ТБ на користувача. Пікова швидкість, за статистикою мережі, сягала 1,9 Гбіт/с.