Vodafone відкрив у Києві AI-інсталяцію з цифровими двійниками відвідувачів

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Future You Vodafone 5G

22 липня в центрі Києва запрацювала інтерактивна інсталяція Future You («Зустріч із собою в майбутньому»). Оператор Vodafone Україна присвятив її запуску мережі 5G у столиці, тож кожен охочий може поспілкуватися зі своїм цифровим двійником у режимі реального часу.

Спершу система швидко сканує відвідувача й створює персонального аватара, схожого на нього. Такий двійник відповідає на репліки та повторює міміку співрозмовника. Відтак людина бачить власну цифрову версію з майбутнього і спілкується з нею, наче вона стоїть поруч.

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Future You Vodafone 5G

Головною особливістю проєкту автори називають саме миттєву взаємодію людини з її аватаром. Подібні сценарії експерти вважають одними з найперспективніших для мереж нового покоління, адже вони потребують швидкої передачі даних і мінімальної затримки сигналу.

Після розмови з майбутнім собою учасник отримує фото свого AI-аватара за QR-кодом. Знімок можна завантажити на смартфон та поширити в соціальних мережах.

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Future You Vodafone 5G

Розмістили інсталяцію у відкритому просторі на Хрещатику, 15, біля центру Vodafone. Відвідати її можна безплатно з 22 до 26 липня включно, щодня з 9:00 до 22:00.

Vodafone відкрив у Києві AI-інсталяцію з цифровими двійниками відвідувачів

За задумом авторів, проєкт дає змогу відчути переваги нових технологій не через технічні характеристики, а через власний досвід спілкування з цифровим аватаром. Нагодою для його появи стало відкрите тестування мережі 5G, яке Vodafone розпочав у Києві 22 липня. Покриття вже доступне в будь-якому районі столиці, а територію тестової зони оператор пропонує переглянути на карті.

Мапа покриття Vоdafone 5G у Києві
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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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