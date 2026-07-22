В Україні заборонили вже 76 російських медіасервісів, проте частина провайдерів їх не блокує

За перше півріччя 2026 року державний перелік заборонених в Україні медіасервісів держави-агресора розширився з 56 до 76 назв, тобто на 42,5%. Про це повідомляє громадська спілка «Ініціатива Чисте Небо» (ІЧН).

Обмеження стосуються не лише сервісів, а й окремих вебресурсів. Заблокованих сайтів уже 925, і найближчим часом їх кількість перевищить тисячу.

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Перелік розширюється за зверненнями ІЧН до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. За шість місяців 2026 року регулятор ухвалив 22 такі рішення. Зокрема, до переліку внесли 16 сервісів онлайн-телебачення та стримінгових платформ, які ретранслювали російські телеканали, а також піратський VOD-сервіс HD KINO.

Окрему групу заблокованих ресурсів становлять «дзеркала» піратських майданчиків. За перше півріччя 2026 року блокування охопило 71 нове дзеркало, серед них копії Baskino, Filmix, HDRezka, Kinogo, Kinobar та Kinokong.

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Більшу частину переліку сформувала саме Ініціатива. З 76 медіасервісів 69, або 90,7%, потрапили туди за результатами роботи ІЧН упродовж 2023–2026 років.

«Очищення українського інформаційного простору від російської пропаганди та нелегального контенту — це питання не лише захисту авторських прав, а й інформаційної безпеки країни. У цьому напрямку держава та індустрія мають одну спільну мету — максимально обмежити доступ до ресурсів, які працюють на користь ворога», — зазначає керівник Ініціативи «Чисте Небо» В’ячеслав Мієнко.

Правовий бік цих процедур забезпечує компанія Smartsolutions, багаторічний партнер Ініціативи. Вона готує доказову базу, проводить правову експертизу та супроводжує взаємодію з державними органами.

«Завдання Smartsolutions — забезпечити правову якість матеріалів, які Ініціатива передає державним органам, та їх відповідність вимогам законодавства. За роки співпраці нам вдалося вибудувати робочу модель взаємодії, яка вже дала помітні результати для захисту українського інформаційного простору. Водночас ми бачимо простір для подальшого вдосконалення процедур і відкриті до діалогу з усіма учасниками процесу для ефективної протидії ворожій пропаганді», — коментує адвокат Smartsolutions, партнер Ініціативи «Чисте Небо» Віталій Волошин.

Заборонити недостатньо — рішення треба виконувати

Проте ухвалене рішення ще не робить ресурс недоступним. Тому ІЧН перевірила, як його виконують провайдери. За перше півріччя 2026 року фахівці Ініціативи дослідили роботу 18 телеком-операторів у Києві, Київській області, Тернополі та на Закарпатті.

Перевірка показала, що чимало заборонених ресурсів досі відкриваються в мережах окремих провайдерів. Документально підтверджені результати ІЧН передала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), і Національній раді.

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У червні 2026 року представники Ініціативи провели з НКЕК робочу зустріч щодо механізмів виконання рішень про блокування. Водночас в ІЧН наголошують, що річ не лише у провайдерах. Серед системних проблем — брак єдиного механізму оперативного сповіщення операторів про нові рішення та відсутність спільних технічних підходів до блокування.

«Ми добре розуміємо виклики, з якими працює телеком-галузь під час війни. Саме тому виступаємо не за конфронтацію, а за конструктивний діалог. Переконані, що спільна робота держави, регуляторів та провайдерів дозволить суттєво підвищити ефективність блокування нелегальних ресурсів», — зазначає В’ячеслав Мієнко.

Відтак Ініціатива запропонувала провести відкриту зустріч за участю Національної ради, НКЕК і представників телеком-ринку.

Піратів позбавляють рекламних доходів

Поряд із блокуванням ІЧН перекриває піратським майданчикам доступ до грошей. Станом на червень 2026 року власний чорний список Ініціативи налічує понад 4700 сайтів. Щойно ресурс туди потрапляє, він здебільшого згортає діяльність або втрачає рекламні надходження.

Новим напрямом стала співпраця з державним агентством «ПлейСіті», яке запустило онлайн-механізм повідомлень про незаконну рекламу азартних ігор. ІЧН уже надіслала понад 90 таких скарг щодо реклами на піратських кіносайтах та нелегальних стримінгових сервісах.

Підсумки роботи Ініціативи «Чисте Небо» за І півріччя 2026 року

Український досвід відзначили у США

Помітними результати ІЧН стали й за кордоном. За зверненнями Ініціативи до національного переліку WIPO ALERT внесли перші 15 українських піратських ресурсів. Ця система протидіє онлайн-піратству на міжнародному рівні.

Цей крок окремо відзначили представники Офісу торгового представника США (USTR) під час публічних слухань щодо підготовки щорічного Special 301 Report. Цей документ оцінює стан захисту прав інтелектуальної власності в країнах-партнерах США.

Змінити ситуацію має й оновлене законодавство. ІЧН завершила підготовку пакета змін, які посилять протидію онлайн-піратству. Напрацьовані пропозиції вже розглядає профільний комітет Верховної Ради.

Нагадаємо, «Чисте небо» працює з літа 2013 року. Ініціатива розвиває легальний аудіовізуальний ринок в уанеті та бореться з ресурсами, які поширюють контент із порушенням прав інтелектуальної власності. Нині вона об’єднує 13 учасників і 13 партнерів, серед яких найбільші гравці українського медіаринку.