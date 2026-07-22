Samsung представила смартокуляри з підтримкою Android XR та Gemini

Samsung представила смартокуляри Samsung Smart Glasses на заході Galaxy Unpacked у Лондоні. Дизайн новинки корейський виробник розробляв разом із брендами Gentle Monster та Warby Parker, щоб поєднати технічне наповнення зі звичним виглядом повсякденних окулярів.

Працює новинка на платформі Android XR, а за обчислення відповідає чип Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1. Повного заряду пристрою вистачає на дев’ять годин роботи, а зарядний футляр із комплекту додає ще сім повних циклів живлення. Окуляри отримали камеру, мікрофони, динаміки та сенсорні зони на дужках. Вбудована камера водночас передає штучному інтелекту візуальний контекст того, що бачить власник. Під тонкий корпус Samsung окремо оптимізувала сенсорне керування, з’єднання із зовнішніми пристроями, енергоефективність і тепловідведення.

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Здебільшого окулярами можна користуватися без рук. Програмну частину Samsung створювала спільно з Google, і більшість функцій тут забезпечує модель Gemini. Зокрема, пристрій стисло переказує довгі повідомлення, зачитує вголос важливу інформацію та перекладає усне мовлення в режимі реального часу. Керують окулярами голосовими командами, дотиками та жестами, а також через під’єднані пристрої.

«Google і Samsung поділяють спільне бачення щодо впровадження корисної й адаптивної інтелектуальної системи у повсякденне життя. Створені на базі платформи Android XR, розумні окуляри поєднують дизайн світового рівня з передовою системою допомоги Gemini, яка природно реагує на те, що ви бачите, забезпечуючи цілодобову допомогу без використання рук. Ми раді продовжити цей напрямок і незабаром запропонувати цей досвід користувачам», — зазначив президент підрозділу Android Ecosystem у Google Самір Самат.

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На запит окуляри починають фіксувати те, що потрапляє в поле зору, — наприклад, дошку чи матеріали наради. Такі записи можна надіслати до Samsung Notes і повернутися до них згодом у спокійніших умовах. Залежно від місця перебування власника система підкаже маршрут або допоможе вказати пункт призначення. Окуляри також зберігають загальний контекст і пов’язують дані між кількома завданнями. Завдяки цьому роботу вдається продовжити з того місця, де її урвали, без повторного введення інформації. Під час дзвінка пристрій дає змогу транслювати співрозмовнику зображення наживо або записати відео.

Дві версії окулярів відрізняються оправами. Samsung Smart Glasses Gentle Monster Edition отримали тонку чорну оправу з прямою верхньою лінією та заокругленими нижніми краями. Натомість модель Samsung Smart Glasses Warby Parker вирізняється злегка загнутою вгору надбрівною лінією й насиченим коричневим відтінком — стриманий варіант для щоденного носіння.