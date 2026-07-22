Польща приєдналася до європейської супутникової системи IRIS²

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IRIS²

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський 21 липня підписав угоду про участь країни у проєкті IRIS². Про це повідомляє Polskie Radio.

IRIS² — це супутникова система, яку створює Європейський Союз (ЄС). Вона має дати урядовим та військовим структурам незалежний і захищений від кібератак зв’язок. Усього угруповання налічуватиме 290 супутників.

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Кервінський заявив, що Польща стане одним із шести головних учасників проєкту. Очільник Міністерства внутрішніх справ і адміністрації (МВСіА) пояснив таке рішення тим, що країні потрібна власна незалежна система зв’язку.

При цьому користь від участі Варшави не обмежується самою Польщею. Так, комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс наголосив, що від проєкту виграє й увесь східний фланг НАТО.

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«Вкладаючи кошти в цю технологію, Польща інвестує у власну безпеку, економіку та майбутнє. Ця угода зробить Польщу одним із ключових елементів європейської стратегії кібербезпеки та рушійною силою східного флангу», — сказав Кубілюс.

Окрім оборони, IRIS² слугуватиме й цивільним потребам. Зокрема, система забезпечуватиме високошвидкісний доступ до інтернету для громадян і підприємств. Перші послуги у межах проєкту планують надати у 2029 році.

Варшава підкріпила свою участь і коштами. У вересні 2025 року стало відомо, що польський уряд виділить 2 млрд злотих на національну систему супутникового зв’язку, яка стане частиною IRIS². Ці кошти надійдуть із Крайового плану відбудови (KPO).

Сама європейська мережа вже частково працює. У січні 2026 року ЄС увімкнув перші елементи IRIS² та GOVSATCOM в обмеженому режимі. Загальна вартість системи, яку в ЄС розглядають як альтернативу Starlink, становить €10,6 млрд.

Коло учасників проєкту може розширитися й за межі ЄС. У липні 2025 року Кубілюс допустив приєднання до IRIS² України, Великої Британії та Норвегії.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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