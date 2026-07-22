Оператор Viva запустив першу мережу 5G+ у Вірменії

Вірменський оператор Viva оголосив про запуск першої та єдиної в країні мережі 5G+. Наразі покриття охоплює Єреван і міста у шести областях — Ширакській, Лорійській, Тавуській, Гегаркуніцькій, Котайкській та Арагацотнській.

Надалі оператор розширюватиме мережу. До кінця 2026 року 5G+ має запрацювати в усіх містах Вірменії, а згодом поступово дійти до сільських громад та інших населених пунктів.

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Нинішній власник Viva — кіпрська Fedilco Group Limited. Вона придбала оператора в російської МТС у січні 2024 року, після чого бренд Viva-MTS змінив назву на Viva.

Для розгортання мережі Viva залучив двох постачальників обладнання. У Єревані оператор спирався на рішення Nokia, тоді як в областях будував інфраструктуру на обладнанні та за технічної підтримки Ericsson.

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Запуск став можливим завдяки найбільшій в історії компанії інвестиції у радіочастотний ресурс. Viva удвічі збільшив обсяг доступного спектра, а права на смуги, виділені під 5G, дали змогу побудувати автономну мережу. Вона не залежить від інфраструктури 4G.

Саме автономність і надвисокі частоти відрізняють 5G+ від звичайного 5G. Дані така мережа передає в 4–10 разів швидше — до 2–4 Гбіт/с проти звичних 200–500 Мбіт/с. Крім того, вона забезпечує нижчу затримку та одночасно обслуговує значно більше пристроїв.

На цих можливостях Viva планує будувати нові цифрові сервіси. Зокрема, йдеться про застосунки зі штучним інтелектом, масштабні розгортання інтернету речей (IoT), обробку даних на периферії мережі в режимі реального часу та сервіси доповненої й віртуальної реальності. Найбільшої віддачі оператор очікує від промислової робототехніки, розумного виробництва, сільського господарства, управління водними ресурсами, розумних міст та цифрових двійників.

Мережі 5G у Вірменії розвиває й оператор Ucom. Він завершив будівництво своєї мережі восени 2025 року, охопивши 48 міст і сотні менших населених пунктів.