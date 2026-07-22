«Надзвичайні новини» з Костянтином Стогнієм повертаються на ICTV2

Кримінально-інформаційний проєкт «Надзвичайні новини» знову з’явиться на українському телебаченні. Відтепер він виходитиме не окремою програмою, а щотижневою спецрубрикою в межах ранкового шоу «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV2. Перший випуск оновленого формату глядачі побачать 27 липня о 7:00.

Свого часу «Надзвичайні новини» здобули репутацію одного з найпомітніших проєктів вітчизняного ефіру. Від запуску у 2008 році прем’єрні випуски щороку збирали біля екранів у середньому 32 мільйони українців.

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До ефіру повертається і сам автор та ведучий проєкту — Костянтин Стогній. Тематичне ядро рубрики при цьому залишається незмінним. Йдеться про резонансні злочини, дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), катастрофи та надзвичайні події в Україні й світі. Водночас оновлений формат зміщує акцент у бік практичної користі для аудиторії. Зокрема, ведучий пояснюватиме правові аспекти гучних справ, розбиратиме типові шахрайські схеми й радитиме, як діяти в ситуаціях, з якими люди стикаються щодня.

«В ефірі „Ранку“ ми будемо говорити про повсякденне життя українців. Сьогодні люди стикаються з великою кількістю ризиків: від шахрайства і крадіжок до дорожніх аварій чи інформаційних маніпуляцій. Наше завдання – не просто розповісти про подію, а пояснити, чому вона сталася, як не потрапити в подібну ситуацію і що робити, якщо це вже відбулось. На жаль, кримінал, шахраї, аферисти не беруть паузу на час війни. Ми говоритимемо про те, як вберегтися», — каже Костянтин Стогній.

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Такий підхід визначив і форму подачі. Рубрика виходитиме щотижня, а її структуру пристосували до сучасного темпу споживання контенту — короткі історії, перевірені факти, експертні пояснення та практичні поради.

Довідка про проєкт

За 18 років в ефірі команда «Надзвичайних новин» створила 3730 оригінальних випусків без урахування повторів. Разом це понад 2668 годин, а з повторами — 7571 година. Від 2017 року проєкт щороку випускав у середньому понад чотири тисячі сюжетів, і майже третину з них підготував особисто Стогній.

Довідка про ведучого

Костянтин Стогній понад 15 років залишається одним із найвпізнаваніших кримінальних журналістів українського телебачення. До журналістики він працював у карному розшуку, а згодом ініціював і обстоював нормативні зміни щодо захисту журналістів від протиправних дій правоохоронців. Йдеться, зокрема, про наказ «Про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації». У 2011 році Стогній залишив державну службу й зосередився на незалежних медійних проєктах соціального спрямування, які допомагали громадянам орієнтуватися у правовому полі.

Крім студійної роботи, він відомий як журналіст-дослідник, режисер документального кіно та письменник. За авторські цикли телепрограм і документальних фільмів Стогній отримав почесну Премію імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності. Його доробок налічує 16 книжок — романи, тревелоги й документалістику в жанрі тру крайм. Разом із письменником і сценаристом Андрієм Кокотюхою він видав спільну книгу «Найрезонансніші справи МВС».

Матеріал для своїх робіт журналіст збирав під час десятків експедицій у найгарячіші та найзагадковіші куточки світу — Сомалі, Ірак, Афганістан, джунглі Амазонки. Там він досліджував кримінальні таємниці та історії людей, які опинилися в екстремальних обставинах.

Після початку повномасштабного вторгнення Стогній переорієнтувався на питання безпеки та обороноздатності держави. Останні чотири роки він співпрацює з українськими командами й підприємствами оборонного сектору, застосовуючи свій багаторічний досвід у сфері безпеки. Деталі цієї роботи не розголошують через її специфіку, проте саме вона нині є основним напрямом діяльності журналіста.

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Рубрика «Надзвичайні новини» з Костянтином Стогнієм виходитиме в ефірі програми «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV2 від 27 липня о 7:00.

Інтерес українських медіа до кримінальної документалістики зростає не лише на телебаченні. Так, стримінговий сервіс SWEET.TV у квітні 2026 року представив «Розслідування з Андрієм Данілевичем» — перший український документальний true crime-проєкт на платформі. Прем’єра відбулася 27 квітня, а нові епізоди виходять щопонеділка.