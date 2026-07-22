Майже 1,5 млн українців вже скористалися 5G — Мінцифри

Пілотну мережу 5G в Україні випробували майже 1,5 мільйона користувачів, а наступним містом після Києва стане Одеса. Столиця ж відсьогодні стала найбільшим майданчиком випробувань, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації (Мінцифри).

Столичний етап продовжив випробування, що вже відбулися у Львові, Харкові та Бородянці. Відтак фахівці здобули досвід розгортання мереж у різних умовах — від історичної забудови й вокзалів до прифронтових міст і невеликих громад. Тепер до цього переліку додався мегаполіс із найвищим навантаженням на мережу в країні.

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Пілотний проєкт дає державі та операторам змогу перевірити роботу мережі у реальних умовах. Зокрема, йдеться про стабільність обладнання, якість і щільність покриття, а також проходження сигналу крізь міську забудову.

Нову технологію вже випробували майже 1,5 мільйона українців. Під час тестування швидкість передавання даних перевищувала 1 Гбіт/с, тоді як середня становила 600–700 Мбіт/с. Роботу пілотної мережі наразі забезпечують понад 300 базових станцій, і оператори далі розширюють інфраструктуру.

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«Наше завдання зараз — якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.

Оператори, своєю чергою, діляться власними результатами. У мережі lifecell споживання трафіку в сегменті 5G зросло на 75%, а кількість одночасних сесій — на 35% порівняно з першими тижнями після запуску у Львові, Бородянці та Харкові. CEO lifecell Михайло Шелемба додав, що пілот водночас готує мережу до осінньо-зимового періоду з можливими знеструмленнями та зростанням навантаження.

Схожу логіку описують і в «Київстарі». CEO компанії Олександр Комаров зазначив, що нині найбільший потенціал 5G — розвантаження мережі Long-Term Evolution (LTE) там, де зв’язком одночасно користуються тисячі людей. За його словами, середня швидкість у 5G-мережі «Київстар» сягає 600–800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с.

У Vodafone Україна наголошують на масштабі столичного запуску. CEO компанії Ольга Устинова пояснила, що доступність мережі в усіх районах Києва дасть змогу перевірити її роботу в межах цілого міста. Це також відкриє доступ до нового стандарту зв’язку якнайширшому колу користувачів.

Утім, скористатися перевагами 5G зможуть не всі власники смартфонів. Наразі технологію підтримують 29% пристроїв в Україні. Зазвичай сумісний смартфон під’єднується до мережі автоматично. Якщо ж значок «5G» не з’явився, варто оновити операційну систему, вимкнути режими економії трафіку й заряду батареї, а також перезавантажити пристрій або на кілька секунд увімкнути режим «У літаку».

Наступним містом після Києва стане Одеса. Мінцифри разом з операторами вже готує розширення пілотного проєкту на південь країни.