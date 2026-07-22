lifecell запустив тестову мережу 5G у Києві

Оператор lifecell розпочав пілотну експлуатацію мережі п’ятого покоління в столиці. Тестова мережа працює на частотах 3500 МГц, а скористатися нею можуть усі абоненти без додаткової оплати. Потрібно лише перебувати в зоні покриття та мати сумісний пристрій.

Окрім смартфона з підтримкою 5G, знадобляться USIM або eSIM-картка, найновіша версія операційної системи й належні налаштування обладнання. Сам апарат при цьому мусить підтримувати діапазон n78 (3500 МГц), а в тарифному пакеті абонента — залишатися достатній обсяг трафіку.

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Столиця стала четвертим містом, де lifecell тестує технологію нового покоління. Раніше оператор запустив пілотні мережі у Львові, Бородянці та Харкові.

Київ дає те, чого бракувало попереднім майданчикам, — навантаження мегаполіса. Відтак оператор сподівається зібрати дані про поведінку 5G у щільній забудові та за суворіших вимог до надійності мережі.

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Вплинула на цей вибір і структура абонентської бази. Частка власників 5G-пристроїв у мережі lifecell неухильно зростає та наразі сягає 34%, а в Києві цей показник дорівнює 43%. Тож пілотний проєкт відкриває технологію помітно більшому колу абонентів.

Попередні запуски вже засвідчили інтерес користувачів. Порівняно з першими тижнями роботи мереж у Львові, Бородянці та Харкові споживання трафіку в 5G зросло на 75%, а кількість одночасних сесій — на 35%. Середньодобовий обсяг трафіку 5G-абонентів становить 3,2 ТБ, а максимальна зафіксована швидкість передавання даних сягала 1,5 Гбіт/с.

Обираючи локації в столиці, оператор зважав не лише на поточне навантаження, а й на зростання мобільного трафіку під час знеструмлень попередніх зим. Сам пілотний запуск 5G оператор вважає одним з елементів підготовки до осінньо-зимового періоду. Нова технологія здатна наростити місткість мережі там, де навантаження найбільше.

Наразі покриття охоплює низку найвідвідуваніших локацій Києва. Зокрема, це центральна частина міста — Бессарабська площа, Хрещатик і Майдан Незалежності, а також Центральний та Південний залізничні вокзали. Сигнал є також поблизу станцій метро «Печерська» й «Арсенальна», біля ТРЦ Ocean Plaza та Центрального автовокзалу. Працює 5G і на Подолі — на Поштовій та Контрактовій площах, — а ще на території ВДНГ, Севастопольській площі, у ТРЦ «РайON» на Троєщині та ТРЦ Retroville.

Водночас реальна доступність сигналу залежить від конкретної локації та щільності забудови. Усередині приміщень доступ до мережі нового покоління може бути обмеженим.

Як і в інших містах, столична тестова мережа діє у стандарті NSA (Non-Standalone). Це означає, що радіочастина 5G працює спільно з наявною інфраструктурою 4G, яка керує обміном даними між пристроєм абонента й мережею. Такий підхід дає змогу швидко розгортати 5G на вже збудованій основі.

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Технологія забезпечує пікові швидкості понад 1 Гбіт/с. Середні швидкості передавання даних при цьому до десяти разів перевищують показники LTE. Завдяки цьому ширше розкриваються можливості сучасних цифрових сервісів.