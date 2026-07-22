«Київстар» розпочав тестування 5G-зв’язку в Києві

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«Київстар» запустив пілотну 5G-мережу в Києві

Київ став четвертим містом, де абоненти «Київстар» можуть випробувати мобільний зв’язок п’ятого покоління. Оператор запустив тестову 5G-мережу в межах пілотного проєкту, який ініціювало Міністерство цифрової трансформації України.

До Києва компанія розгорнула тестові зони у Львові, Бородянці та Харкові. Столична зона стала найбільшою серед усіх, які оператор досі розгорнув у межах пілоту. Вибір міста оператор пояснює високим споживанням мобільного інтернету, значною кількістю абонентів та поширеністю сумісних пристроїв. Зокрема, смартфони з підтримкою 5G становлять у мережі «Київстар» майже 40%.

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Підготовка до тестування у столиці тривала понад пів року. За цей час оператор побудував нові базові станції, підготував мережеву інфраструктуру та налаштував обладнання. Відтак покриття охопило чимало людних місць столиці — Софійську площу та Софійський собор, територію Золотих воріт і Національної опери України, парк імені Тараса Шевченка, Володимирський собор, Ботанічний сад імені О. В. Фоміна, Музей історії міста Києва, Майдан Незалежності та Хрещатик, Європейську площу, Паркову дорогу, Володимирську гірку й Пейзажну алею.

Щоб скористатися новою мережею, абонентові потрібен смартфон із підтримкою 5G та оновленим програмним забезпеченням. Знадобиться також SIM-картка типу USIM — та сама, що й для 4G. Крім того, слід перебувати в зоні покриття. Тарифікація при цьому не змінюється — оператор нараховує плату за чинним тарифним планом.

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За весь час пілотного проєкту зв’язком п’ятого покоління вже скористалися понад 724 тисячі абонентів «Київстар». Загальний обсяг переданих даних перевищив 755 ТБ. Швидкість передавання залежить від завантаженості мережі. У середньому вона становить 600–700 Мбіт/с, тоді як пікові показники сягають 1,5–1,7 Гбіт/с.

Попри запуск нових зон, основою мобільного зв’язку в Україні залишається 4G. «Київстар» і надалі розширює та модернізує мережу Long Term Evolution (LTE). Оператор нарощує її місткість і швидкість передавання даних. Наразі швидкісний 4G доступний більш ніж 96% населення країни, а пікова швидкість у цій мережі сягає 1 Гбіт/с.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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