YouTube не монетизуватиме три типи ШІ-контенту

Платформа YouTube уточнила правила монетизації неоригінальних відео. У новій редакції з’явилися три категорії роликів, через які канал можуть виключити з партнерської програми YouTube Partner Program. Про це пише TechCrunch.

Нових обмежень щодо матеріалів, створених за допомогою штучного інтелекту (ШІ), документ не запроваджує. Він лише докладніше пояснює чинну політику. Згенеровані нейромережами відео й надалі можуть приносити дохід, якщо мають оригінальну ідею, цілісний сюжет чи авторський коментар. Так само їх монетизуватимуть за освітню або розважальну цінність.

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Такими уточненнями компанія хоче зменшити кількість так званих контент-ферм. Про це на офіційному каналі Creator Insider розповів керівник напряму довіри та безпеки YouTube Метт Хелпрін. За його словами, сучасні інструменти ШІ допомагають створювати як якісні матеріали, так і потік однотипних роликів майже без творчого внеску автора.

До першої категорії YouTube відніс масові однотипні ролики — шаблонні слайдшоу та повторювані сюжети. Такі відео роблять за допомогою ШІ, тривимірної графіки (Computer-Generated Imagery, CGI) або готових шаблонів, а відмінності між публікаціями залишаються мінімальними. Під правила можуть потрапити навіть навчальні матеріали, якщо вони лише переказують уже поширений на платформі зміст.

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Друга категорія охоплює ролики, побудовані на емоційних маніпуляціях або шокувальних образах заради переглядів. Зокрема, це однотипні відео з тваринами, які раз за разом опиняються в небезпеці. До цієї ж групи належать незв’язні добірки тривожних сцен від нейромереж та вигадані повідомлення про смерть відомих людей чи про стихійні лиха.

Третє обмеження стосується згенерованих персонажів, які видають себе за фахівців із медицини, фінансів, права або політики. Відтак платформа не монетизуватиме канали з віртуальними «лікарями», що ставлять діагнози, з ШІ-ведучими, які радять, куди інвестувати, чи з цифровими «юристами».

Перевіряти YouTube буде канал загалом — його основну тематику, найпопулярніші та найновіші ролики, публікації з найбільшим часом перегляду, а також заголовки, обкладинки й описи. Якщо перелічений контент становить помітну частку каналу, автор втратить монетизацію. При цьому неважливо, створив він такі відео за допомогою ШІ чи без нього.

У компанії сподіваються, що нові правила зменшать кількість низькоякісних публікацій. Водночас вони мають зберегти привабливість платформи для глядачів та рекламодавців. Уточнення набули чинності 16 липня.

Раніше YouTube взявся й за маркування подібного контенту. У травні 2026 року платформа запровадила автоматичне виявлення роликів зі значним фотореалістичним ШІ-контентом. Тоді ж компанія зробила помітнішими наявні позначки — і у звичайних відео, і в коротких YouTube Shorts.