Термінал Starlink Mini 2 таки отримає вбудований акумулятор — деталі витоку

SpaceX працює над другим поколінням компактного супутникового термінала Starlink Mini, який уперше зможе працювати без зовнішнього живлення. Технічні характеристики пристрою під внутрішнім позначенням mini2_prod1 навів український інженер та відомий інсайдер з обладнання Starlink Олег Кутков.

За його даними, Starlink Mini 2 стане дещо компактнішим за попередника. Внутрішня антенна панель зменшиться з 236 × 276 мм до 225 × 273 мм. Водночас зміни не обмежуються габаритами — SpaceX переробила й саму фазовану антенну решітку. Якщо перший Starlink Mini використовує 571 антенний елемент, то нова модель обходиться 549. Це радше свідчить про оптимізацію схеми, ніж про просте зменшення наявного обладнання.

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Попри перероблення антени, апаратна основа залишається незмінною. Термінал і надалі працюватиме на фірмовому однокристальному процесорі (SoC) Catapult. Термінал зберігає також підтримку GPS і режим роботи під час руху, тож пристрій, як і сьогоднішня модель, підійде для автомобілів, автодомівок, човнів і мандрівок.

Головна ж новація стосується живлення. Витік свідчить, що Mini 2 отримає вбудований чотириелементний (4S) літієвий акумулятор під керуванням системи керування батареєю (BMS) серії BQ40Z. Місткість поки що невідома, а заряджатиметься пристрій через USB-C Power Delivery із вхідною напругою від 11 до 24 В.

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Автономність, однак, коштуватиме певних компромісів. Середня еквівалентна ізотропно випромінювана потужність (EIRP) у новій моделі становить 27,4 дБВт проти 27,57 дБВт в оригінального Mini. Значно помітніше змінився інший показник — робочий цикл передачі впав із 75% до лише 11%. Таке скорочення, найімовірніше, погіршить характеристики висхідного каналу, особливо під час тривалого передавання даних.

Starlink Mini 2 is finally entering production, with a built-in battery now confirmed.



The current hardware revision is mini2_prod1.

The new terminal is slightly smaller than the original Starlink Mini. Its panel PCB measures 225 × 273 mm, compared with 236 × 276 mm for Mini 1.… pic.twitter.com/7qBtl5ZYR4 — Oleg Kutkov 🇺🇦 (@olegkutkov) July 19, 2026

Джерело витоку пояснює це прагненням SpaceX вкластися в новий енергетичний бюджет пристрою. Іншими словами, коли антена живиться від власного акумулятора, економія енергії важить більше за кожен додатковий мегабіт швидкості.

Змінилися й теплові обмеження. Зниження продуктивності в Starlink Mini 2 починатиметься за 95 і 99 °C замість 79 і 83 °C у першого покоління, а сам акумулятор вимикатиметься за 80 °C. Такі зміни свідчать, що компанія розраховує на роботу термінала в суворіших умовах без втрати стабільності.

Перші ознаки того, що SpaceX готує Starlink Mini із вбудованим акумулятором, з’явилися ще наприкінці травня. Тоді дослідник Цзіньвей Чжао помітив в оновленні програмного забезпечення Starlink рядок «message DishBatteryStats», який відповідає за зчитування параметрів батареї, зокрема рівня заряду.

Дані про Starlink Mini 2 з’явилися лише за кілька днів після того, як SpaceX представила термінал Starlink V5 — компактніший, легший і значно економніший за попередника. Наразі комплект продають лише у США, а міжнародні продажі почнуться згодом.