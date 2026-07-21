Термінал Starlink Mini 2 таки отримає вбудований акумулятор — деталі витоку

SpaceX працює над другим поколінням компактного супутникового термінала Starlink Mini, який уперше зможе працювати без зовнішнього живлення. Технічні характеристики пристрою під внутрішнім позначенням mini2_prod1 навів український інженер та відомий інсайдер з обладнання Starlink Олег Кутков.
За його даними, Starlink Mini 2 стане дещо компактнішим за попередника. Внутрішня антенна панель зменшиться з 236 × 276 мм до 225 × 273 мм. Водночас зміни не обмежуються габаритами — SpaceX переробила й саму фазовану антенну решітку. Якщо перший Starlink Mini використовує 571 антенний елемент, то нова модель обходиться 549. Це радше свідчить про оптимізацію схеми, ніж про просте зменшення наявного обладнання.
Попри перероблення антени, апаратна основа залишається незмінною. Термінал і надалі працюватиме на фірмовому однокристальному процесорі (SoC) Catapult. Термінал зберігає також підтримку GPS і режим роботи під час руху, тож пристрій, як і сьогоднішня модель, підійде для автомобілів, автодомівок, човнів і мандрівок.
Головна ж новація стосується живлення. Витік свідчить, що Mini 2 отримає вбудований чотириелементний (4S) літієвий акумулятор під керуванням системи керування батареєю (BMS) серії BQ40Z. Місткість поки що невідома, а заряджатиметься пристрій через USB-C Power Delivery із вхідною напругою від 11 до 24 В.
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Автономність, однак, коштуватиме певних компромісів. Середня еквівалентна ізотропно випромінювана потужність (EIRP) у новій моделі становить 27,4 дБВт проти 27,57 дБВт в оригінального Mini. Значно помітніше змінився інший показник — робочий цикл передачі впав із 75% до лише 11%. Таке скорочення, найімовірніше, погіршить характеристики висхідного каналу, особливо під час тривалого передавання даних.
Джерело витоку пояснює це прагненням SpaceX вкластися в новий енергетичний бюджет пристрою. Іншими словами, коли антена живиться від власного акумулятора, економія енергії важить більше за кожен додатковий мегабіт швидкості.
Змінилися й теплові обмеження. Зниження продуктивності в Starlink Mini 2 починатиметься за 95 і 99 °C замість 79 і 83 °C у першого покоління, а сам акумулятор вимикатиметься за 80 °C. Такі зміни свідчать, що компанія розраховує на роботу термінала в суворіших умовах без втрати стабільності.
Перші ознаки того, що SpaceX готує Starlink Mini із вбудованим акумулятором, з’явилися ще наприкінці травня. Тоді дослідник Цзіньвей Чжао помітив в оновленні програмного забезпечення Starlink рядок «message DishBatteryStats», який відповідає за зчитування параметрів батареї, зокрема рівня заряду.
Дані про Starlink Mini 2 з’явилися лише за кілька днів після того, як SpaceX представила термінал Starlink V5 — компактніший, легший і значно економніший за попередника. Наразі комплект продають лише у США, а міжнародні продажі почнуться згодом.