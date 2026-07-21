SpaceX оприлюднила технічні характеристики супутників Starlink V3

SpaceX оприлюднила технічні можливості супутників нового покоління Starlink V3, присвятивши їм окрему сторінку на своєму сайті.

Головна зміна стосується продуктивності. Пропускна здатність одного апарата зросте приблизно вдесятеро порівняно зі Starlink V2 і сягне 1 Тбіт/с на завантаження даних. Ще більший приріст компанія обіцяє у зворотному напрямку. Швидкість передавання від користувачів підніметься до 160 Гбіт/с — приблизно у 22 рази.

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Не менш помітно збільшиться й кількість променів зв’язку. Кожен супутник дістане по 2048 променів на передавання та приймання замість 192 і 144 відповідно у попередників. Досягти цього вдалося завдяки новим фазованим антенним решіткам та власним чипам SpaceX. Відтак оновлені модеми оброблятимуть приблизно у 64 рази більше трафіку на один чип і динамічно розподілятимуть ресурси мережі між абонентами.

Окрему увагу компанія приділила міжсупутниковому обміну даними. Кожен Starlink V3 отримає шість лазерних ліній зв’язку швидкістю по 400 Гбіт/с. Такі канали сформують глобальну мережу передавання інформації просто на орбіті. Крім того, апарати оснастять чотирма багатодіапазонними радіочастотними антенами, а місткість каналів до наземної інфраструктури зросте більш ніж увосьмеро — до 1,2 Тбіт/с.

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Оновлення торкнулося й енергозабезпечення. Сонячні панелі нового покоління вироблятимуть удвічі більше енергії, а їхню конструкцію оптимізували так, аби зменшити опір атмосфери на низькій орбіті. За розрахунками SpaceX, один запуск Starship із супутниками Starlink V3 додасть мережі приблизно у 20 разів більшу сумарну місткість, ніж запуск Falcon 9 з апаратами Starlink V2.

Напрацювання Starlink V3 надалі ляжуть в основу супутників Starlink Mobile Gen 2. Вони забезпечуватимуть швидкість на рівні LTE для звичайних смартфонів — без будь-яких доопрацювань чи додаткового обладнання.

Оприлюднення характеристик збіглося з розширенням орбітальних планів компанії. Раніше SpaceX звернулася до Федеральної комісії зв’язку США (FCC) по дозвіл на угруповання Starlink третього покоління (Gen3). Воно налічуватиме до 100 тисяч апаратів — майже вдесятеро більше за нинішній флот.