Соцмережа X випустила переписаний з нуля застосунок для Android

Новини
Соцмережа X
Фото: NurPhoto / Getty Images

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, оновила мобільний клієнт для Android. Розробники створили його з нуля, а не доопрацьовували попередню версію. Завантажити оновлення можна вже з понеділка, пише TechCrunch.

Про намір переробити Android-версію компанія оголосила приблизно рік тому. Тоді застосунок помітно відставав від клієнта для iOS і за швидкістю, і за набором функцій. Часом справа доходила до того, що програма не відкривала дописи за прямими посиланнями.

- Реклама -

У серпні минулого року керівник продуктового напряму X Нікіта Бір розповів, що компанія залучила до роботи сильних Android-розробників. Сам процес він назвав одним із найбільших інженерних проєктів в історії компанії. За його словами, оновлений клієнт працює швидше, плавніше й стабільніше. Головне ж — він дає змогу впроваджувати нові функції значно оперативніше.

Такий поспіх має пояснення. Останніми місяцями X помітно розширює перелік сервісів. Зокрема, компанія запустила платіжний інструмент X Money та месенджер XChat, який у квітні отримав наскрізне шифрування та інтеграцію з Grok. Кожен із цих сервісів працює окремим застосунком.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Попри переваги нової версії, роботи над нею не завершено. Розробникам ще належить пришвидшити застосунок на старих смартфонах і повернути підтримку Spaces — аудіокімнат платформи. Згодом мають з’явитися й нові інструменти. Серед них — вбудований відеоредактор, відеореакції на дописи, кештеги для біржових тікерів та власні стрічки з налаштуваннями.

Оновлення може розширити аудиторію передусім у регіонах, де Android панує на ринку смартфонів. Щоб перейти на нову версію, наявним користувачам достатньо оновити програму через Google Play.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Samsung представила смартокуляри з підтримкою Android XR та Gemini

Samsung представила на Galaxy Unpacked у Лондоні смартокуляри Smart Glasses з ШІ-моделлю Gemini. Автономність пристрою — дев'ять годин роботи.
Новини

Оператор Viva запустив першу мережу 5G+ у Вірменії

Вірменський оператор Viva запустив 5G+ в Єревані та деяких інших містах. Мережу розгорнули на обладнанні Nokia та Ericsson, швидкість — до 4 Гбіт/с.
Новини

Польща приєдналася до європейської супутникової системи IRIS²

Польща увійшла до шістки головних учасників проєкту IRIS². Система з 290 супутників забезпечить урядам і військовим ЄС захищений від кібератак зв'язок.
Новини

В Україні заборонили вже 76 російських медіасервісів, проте частина провайдерів їх не блокує

Ініціатива «Чисте Небо» перевірила 18 телеком-операторів у кількох регіонах України. Заборонені ресурси досі відкриваються в мережах окремих провайдерів.
Новини

«Надзвичайні новини» з Костянтином Стогнієм повертаються на ICTV2

ICTV2 запускає спецрубрику «Надзвичайні новини» в ефірі «Ранку у великому місті». Ведучим залишається Костянтин Стогній, старт — 27 липня о 7:00.