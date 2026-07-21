Соцмережа X випустила переписаний з нуля застосунок для Android

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, оновила мобільний клієнт для Android. Розробники створили його з нуля, а не доопрацьовували попередню версію. Завантажити оновлення можна вже з понеділка, пише TechCrunch.

Про намір переробити Android-версію компанія оголосила приблизно рік тому. Тоді застосунок помітно відставав від клієнта для iOS і за швидкістю, і за набором функцій. Часом справа доходила до того, що програма не відкривала дописи за прямими посиланнями.

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У серпні минулого року керівник продуктового напряму X Нікіта Бір розповів, що компанія залучила до роботи сильних Android-розробників. Сам процес він назвав одним із найбільших інженерних проєктів в історії компанії. За його словами, оновлений клієнт працює швидше, плавніше й стабільніше. Головне ж — він дає змогу впроваджувати нові функції значно оперативніше.

We've completely rebuilt the Android X app from the ground up.



It's faster, smoother, and more reliable than the old version in every way. We modernized the foundation so everything just feels better: scrolling, loading, notifications, you name it.pic.twitter.com/ULlSwiIlvV — Engineering (@Engineering) July 20, 2026

Такий поспіх має пояснення. Останніми місяцями X помітно розширює перелік сервісів. Зокрема, компанія запустила платіжний інструмент X Money та месенджер XChat, який у квітні отримав наскрізне шифрування та інтеграцію з Grok. Кожен із цих сервісів працює окремим застосунком.

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Попри переваги нової версії, роботи над нею не завершено. Розробникам ще належить пришвидшити застосунок на старих смартфонах і повернути підтримку Spaces — аудіокімнат платформи. Згодом мають з’явитися й нові інструменти. Серед них — вбудований відеоредактор, відеореакції на дописи, кештеги для біржових тікерів та власні стрічки з налаштуваннями.

Оновлення може розширити аудиторію передусім у регіонах, де Android панує на ринку смартфонів. Щоб перейти на нову версію, наявним користувачам достатньо оновити програму через Google Play.