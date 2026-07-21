Латвія з 2027 року ризикує залишитися без платного ефірного цифрового телебачення

Латвійська телекомунікаційна та технологічна компанія SIA Tet з 1 січня 2027 року припинить надавати послугу платного ефірного телебачення. До кінця 2026 року сервіс працюватиме як звичайно, а далі абонентам доведеться шукати інший спосіб дивитися телеканали. Про це повідомляє TVnews.by з посиланням на Press.lv.

Формальною підставою для цього стало те, що в оператора спливає термін права на таку послугу. Відтак з початку 2027 року Tet більше не забезпечуватиме платне ефірне мовлення. До 31 грудня 2026 року послуга залишиться доступною в повному обсязі та без змін.

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Головний виконавчий директор Tet Улдіс Татарчук нагадав, що компанія багато років надавала платне ефірне телебачення. Проте зміни на телевізійному ринку, нові звички глядачів та умови конкурсу спонукали оператора відмовитися від участі в новому тендері.

Тепер, за словами Татарчука, головне завдання компанії — якнайпростіше перевести абонентів на інші телевізійні сервіси Tet. Кожен клієнт отримає індивідуальну підтримку. Компанія вже поступово повідомляє користувачам про майбутні зміни й пропонує їм відповідну заміну.

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Водночас у Tet визнають, що для частини клієнтів платне ефірне телебачення досі лишається важливою послугою. Йдеться передусім про регіони, де немає стабільного широкосмугового інтернету. Тому ситуацію кожного абонента розглядатимуть окремо — з огляду на варіанти під’єднання, доступні за конкретною адресою.

Попри такі винятки, загальна тенденція незмінна. Татарчук зазначив, що попит на платне ефірне телебачення щороку зменшується, натомість цифрові платформи з ширшими можливостями стрімко набирають популярності.

Саме тому Tet вкладатиме кошти в рішення з довгостроковим потенціалом розвитку. Такі рішення відповідають сучасним звичкам глядачів — це насамперед перегляд телебачення через інтернет, мобільні застосунки та сервіси відео на замовлення. Такі послуги дають змогу дивитися канали на різних пристроях, користуватися архівом передач, бібліотеками фільмів і серіалів та іншими додатковими функціями.

Сама ж послуга свого часу постала в межах державного проєкту переходу від аналогового мовлення до цифрового. Після конкурсу, який Міністерство сполучення оголосило наприкінці 2008 року, перемогла компанія Lattelecom — нинішня Tet. Вона 2009 року почала впроваджувати цифрове мовлення з технологією стиснення MPEG-4.

Влітку 2009 року на ринку з’явився сервіс Lattelecom virszemes TV, а вже 2010 року перехід на цифрове телебачення завершився по всій території Латвії. Із 1 січня 2014 року безплатне ефірне телебачення забезпечує Латвійський державний центр радіо і телебачення (LVRTC), тоді як Tet надавав лише платний пакет каналів.

Позиції ефірного мовлення послабила й перебудова частотного спектра. У 2022 році діапазон 700 МГц передали для потреб мобільного зв’язку. Через це місткість ефірної телемережі скоротилася, а разом із нею зменшилася й кількість доступних телеканалів.

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Показовим став і останній конкурс. Тендер Міністерства сполучення на надання послуги платного ефірного телебачення до 2030 року завершився безрезультатно — жодна компанія, зокрема й Tet, не подала заявку. Причиною в компанії називають чинну методику розрахунку тарифів, яка не відповідає ринковій ситуації. За таких умов надавати послугу економічно невигідно.