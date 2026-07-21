«Київстар» розробляє рішення для приватних клінік і вивчає вихід на ринок страхування

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Київстар

«Київстар» інвестує в цифрове здоров’я, оскільки очікує стрімкого зростання цього сегмента найближчими роками. Про це президент і генеральний директор оператора Олександр Комаров розповів у подкасті на YouTube-каналі «Закрив раунд».

За словами Комарова, цей ринок суттєво зросте, а його справжньої місткості поки що ніхто до кінця не розуміє. Саме тому найбільший український оператор зв’язку придбав сервіси Helsi та Tabletki.ua.

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Керівник компанії припускає, що вагому частку ринку цифрового здоров’я заберуть великі міжнародні гравці. Водночас, за його словами, залишається «остання миля», яка перебуває в самій країні, — й саме на неї розраховує оператор.

Комаров також прогнозує реформу медичної галузі в Україні. Йдеться про перехід до моделі, у якій державна, приватна та страхова медицина формуватимуть спільний клієнтський шлях, а роль приватного сектору поступово зростатиме.

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Відтак «Київстар» ставить за пріоритет збільшення власної частки саме в приватних клініках. Комаров визнав, що в комунальних закладах компанія має сильні позиції, натомість у приватному сегменті її присутність поки що незначна.

Щоб змінити цю ситуацію, оператор розробляє новий продукт на основі принципів Helsi, але з функціональністю системи планування ресурсів підприємства (ERP). Такий інструмент має задовольнити ширші потреби приватних медичних закладів.

Серед інших завдань Комаров назвав розширення аудиторії Helsi. Зокрема, близько 70% нових користувачів платної підписки оформлюють її в межах «Суперсили» «Київстару».

Незабаром оператор планує запустити «Суперсилу» для сервісу таксі Uklon. Що саме вона передбачатиме, у компанії поки не розкривають. Ще одним потенційним напрямом розвитку в «Київстарі» розглядають страховий бізнес, однак конкретики щодо нього наразі немає.

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Нагадаємо, цьогоріч оператор планує пілотні проєкти спільних продуктів Helsi та Tabletki.ua. Надалі до інтеграції має додатися Uklon — сервіс виклику таксі та доставлення, який «Київстар» придбав на початку 2025 року.

Медична інформаційна система Helsi наприкінці першого кварталу 2026 року мала 87 тис. підписників платної моделі проти 57 тис. на кінець 2025 року. Її виторг зріс до 93 млн грн порівняно з 68 млн грн за перший квартал 2025 року. Користувачі сервісу мають доступ до 1,7 тис. державних і приватних клінік та майже 41 тис. медичних працівників.

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Своєю чергою Tabletki.ua, який оператор придбав цього року за $160 млн, за лютий-березень 2026 року отримав виторг 233,9 млн грн, або $5,3 млн. Показник EBITDA становив 195,8 млн грн, або $4,5 млн. Валова вартість товарів (GMV) за замовленнями через платформу сягнула 11,2 млрд грн, а загальна кількість замовлень — 30,6 млн.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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