Франція зобов’язала інтернет-провайдерів обмежити доступ до Polymarket

Французькі інтернет-провайдери мають закрити доступ до платформи прогнозних ринків Polymarket. Такий припис видала Національна агенція з азартних ігор (ANJ) — незалежний регулятор, який ліцензує ринок ставок.

Нинішнє блокування продовжує лінію, яку ANJ обрала ще в листопаді 2024 року. Тоді відомство заборонило фінансові операції французьких користувачів на Polymarket.

- Реклама -

Проте платіжні обмеження бажаного результату не дали. За спостереженнями регулятора, популярність платформи в країні лише зростала, бо відвідувачі знаходили способи обійти заборону. Так, у червні з французьких IP-адрес зафіксували 578 751 візит, з них 205 057 — унікальні.

Саме тому ANJ вирішила діяти жорсткіше й віднесла Polymarket до нелегальних ресурсів для азартних ігор. Новий пакет заходів передбачає ще й штрафи до 100 тисяч євро за рекламу неліцензованих сайтів зі ставками.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Схожим шляхом рухаються й інші країни. Зокрема, влада сусідньої Іспанії наказала закрити доступ до Polymarket і Kalshi, поки триває перевірка щодо можливих порушень грального законодавства. У США штат Міннесота ухвалив закон, який забороняє роботу прогнозних ринків. Ще в кількох штатах проти обох компаній подали судові позови.