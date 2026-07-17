В Індії представили супутниковий телефон за 1400 доларів

Державний оператор Індії Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) представив супутниковий телефон вартістю 1400 доларів. Пристрій орієнтований на місцевості, де відсутнє покриття стільникового зв’язку, зокрема гірські райони, ліси, морські акваторії та зони стихійних лих, пише The Indian Express.

На відміну від звичайного смартфона, новий апарат з’єднується безпосередньо із супутниками, а не з базовими станціями операторів. Завдяки цьому зв’язок зберігається навіть там, де мобільна інфраструктура відсутня або пошкоджена.

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Телефон BSNL розробила спільно з британською компанією Inmarsat, яка керує угрупованням з 11 геостаціонарних телекомунікаційних супутників. Під час дзвінка пристрій передає сигнал на супутник, а той спрямовує його на наземну станцію, під’єднану до телекомунікаційної мережі.

За даними оператора, апарат підтримує супутникові голосові дзвінки поза зоною покриття мобільної мережі та має кнопку SOS для екстрених ситуацій. Виробник відзначає також високу автономність пристрою та захищений корпус.

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Основними користувачами новинки мають стати військові й силові структури, рятувальні служби, а також працівники морської галузі, гірничодобувних і промислових підприємств. Крім того, телефон розрахований на мандрівників та учасників експедицій, які працюють у важкодоступних районах.

Варто зазначити, що придбати й використовувати такий пристрій в Індії можна лише після отримання спеціального дозволу Міністерства телекомунікацій (Department of Telecommunications, DoT). Користування супутниковим телефоном без відповідної ліцензії може спричинити юридичну відповідальність.

Раніше нестандартний підхід до мобільних пристроїв продемонстрували й у Китаї, де компанія StepFun представила смартфон StepX Neo. У ньому звичні застосунки замінив ШІ-агент, здатний самостійно доводити багатоетапні завдання до результату.