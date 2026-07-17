Україні варто зберегти 2G на час повномасштабної війни — НКЕК

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК), вважає передчасним відключення мереж другого покоління (2G) в Україні. Такий висновок регулятор навів в аналітичному огляді про технології VoLTE та VoWiFi. Документ охоплює світові тенденції, європейський досвід і національні особливості.

Свою позицію в комісії пояснюють тим, що повномасштабне вторгнення Росії досі триває. За таких умов держава має гарантувати якнайширше покриття мобільним зв’язком для всіх категорій населення та безперебійний доступ до екстрених служб. Саме тому 2G досі відіграє важливу роль, адже забезпечує найстійкіше покриття навіть тоді, коли телекомунікаційну інфраструктуру пошкоджено.

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Інакше регулятор оцінює перспективи мереж третього покоління (3G). В умовах обмеженого радіочастотного ресурсу перерозподіл спектра з 3G на користь мереж четвертого покоління (4G/LTE) в комісії вважають доцільним. Такий крок дає змогу наростити місткість мереж, підвищити швидкість передавання даних і поліпшити якість електронних комунікаційних послуг.

Водночас у НКЕК звертають увагу на європейський досвід. У країнах ЄС відключення 2G і 3G відбувається швидше, ніж формується повноцінна екосистема VoLTE-роумінгу. Це безпосередньо зачіпає українських абонентів, які перебувають за кордоном.

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Попри це, регулятор підтримує розвиток мобільних технологій і перехід абонентів на VoLTE та 4G. Зокрема, комісія планує проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу про переваги VoLTE. Крім того, регулятор відстежуватиме поширення технології за кількістю користувачів і сумісних терміналів.

Аналітичний огляд наводить і низку системних проблем, які виявилися під час відключення 2G та 3G у Європі. Так, у багатьох країнах абоненти користувалися застарілими смартфонами без підтримки VoLTE та VoWiFi. За оцінками 2023 року, близько 70% глобального парку Android-пристроїв не відповідали цій вимозі. Ще однією перешкодою стала відсутність потрібних угод між операторами.

«Навіть технічно готовий пристрій не зробить VoLTE-дзвінок у роумінгу, якщо між домашнім і відвідуваним оператором відсутня відповідна угода», — йдеться в матеріалі.

До інших прикладів у НКЕК відносять архітектуру роумінгу. Більшість операторів застосовує спрощену модель S8 Home Routing (S8HR), тож абоненти-роумери не мають повноцінного доступу до місцевих екстрених служб.

Ситуація в Україні виглядає стриманіше. За даними операторів мобільного зв’язку станом на травень 2026 року, близько 79% абонентів уже мають LTE-сумісні термінали. Проте значна частина тих, чиї пристрої технічно підтримують VoLTE, і надалі телефонує через застарілі технології.

«Це свідчить про наявність не лише технологічного, але й активаційного бар’єру: питання налаштувань мережі оператора, конфігурації термінального обладнання та обізнаності абонентів є окремим регуляторним викликом», — зауважили в НКЕК.

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Регулятор наголошує, що відключення 2G і 3G у Європі прямо стосується українців у роумінгу. Ідеться про Францію, Іспанію, Швецію, Ісландію та інші країни ЄС і Європейської економічної зони. Абонент із застарілим телефоном, SIM-карткою чи неналаштованим для VoLTE пристроєм може взагалі втратити змогу телефонувати, зокрема й викликати екстрені служби.

З огляду на це, комісія зосередиться на розширенні переліку підтримуваних пристроїв і на подоланні активаційного бар’єра VoLTE. Ідеться про переведення абонентів із режиму CSFB на VoLTE через налаштування мереж операторів та інформування самих абонентів.

Крім того, НКЕК планує розвивати міжоператорську взаємодію, зокрема з операторами країн ЄС. Водночас регулятор готуватиметься до Voice over New Radio (VoNR) у контексті майбутнього розгортання 5G в Україні.

«Для України важливим завданням найближчих років стає розбудова міжоператорської IMS-взаємодії та підготовка до 5G. Поточний розвиток VoLTE і VoWiFi — це не окремий етап, а фундамент голосового зв’язку у мережах п’ятого покоління», — йдеться в аналітичному огляді НКЕК.

Нагадаємо, що оператор мобільного зв’язку ТОВ «Лайфселл» (ТМ lifecell) входить до групи компаній DVL (Датагруп-Volia-lifecell). Від 2 липня 2026 року він завершив роботу мережі 3G у Тернополі та по всій Тернопільській області й перевів регіон на 4G/LTE.

Ще раніше, у травні, «Київстар» повідомляв про плани з 18 серпня цього року вимкнути 3G у низці населених пунктів кількох областей. Частоти цього діапазону оператор перерозподілить на користь 4G. Тоді в компанії уточнили, що 4G повністю замінить 3G у Дніпропетровській області — Кривий Ріг та Криворізький район. Зміни охоплять й Івано-Франківську область — Городенка, Долина, Снятин, Верховинський, Івано-Франківський і Калуський райони. Насамкінець зміни торкнуться Хмельницької області — Дунаївці, Красилів, Нетішин, Полонне, Старокостянтинів, Хмельницький, а ще Кам’янець-Подільський, Хмельницький і Шепетівський райони.

За даними НКЕК, трійку лідерів за доходами від телекомунікаційних послуг за січень-березень 2026 року зі значним відривом сформували мобільні оператори. Ідеться про «Київстар» — 12,08 млрд грн, ПрАТ «ВФ Україна» (ТМ «Vodafone-Україна») — 6,69 млрд грн та lifecell — 4,18 млрд грн.

Додамо, що Кабінет Міністрів визначив датою остаточного відключення 3G в Україні 31 грудня 2030 року. Частоти з-під технології IMT-2000 (3G) планують перерозподілити для сучасних стандартів, зокрема IMT-2020 (5G).