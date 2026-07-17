Starlink з’явиться на понад 1000 літаків авіакомпаній групи Indigo Partners

Американський лоукостер Frontier Airlines обладнає свій флот супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX. Проєкт охопить також інші авіакомпанії з інвестиційного портфеля Indigo Partners, тож загалом високошвидкісний доступ до мережі отримають понад 1000 літаків.

Перший борт Frontier Airlines із системою Starlink має розпочати польоти на початку 2027 року. Відтак перевізник стане першою авіакомпанією США, яка запропонує пасажирам супутниковий інтернет через нову систему, якою безпосередньо керує SpaceX.

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Окрім Frontier Airlines, супутниковий зв’язок отримають також літаки Wizz Air (Європа), Volaris (Мексика), JetSMART (Південна Америка) та Cebu Pacific (Філіппіни). Усі ці перевізники входять до групи Indigo Partners.

Керуючий партнер Indigo Partners Білл Франке зазначив, що впровадження Starlink забезпечить пасажирів надійним високошвидкісним інтернетом. Водночас це підвищить якість обслуговування на рейсах усіх авіакомпаній групи.