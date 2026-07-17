Новозеландський стартап випробував на орбіті систему орієнтації супутника без палива

Компанія Zenno Astronautics із Нової Зеландії провела перше орбітальне випробування системи керування орієнтацією супутника, яка працює без палива. Замість реактивного двигуна пристрій створює обертальний момент і змінює положення апарата завдяки взаємодії надпровідних магнітів із магнітним полем Землі. Про це повідомляє Space.com.

Систему під назвою Supertorquer протестували на супутнику Mira компанії Impulse Space. Апарат вивели на орбіту в листопаді 2025 року в межах спільної місії зі SpaceX, яка доставила в космос кілька корисних навантажень. За даними Zenno, під час тестів пристрій успішно змінив орієнтацію супутника за командою й підтвердив працездатність технології.

- Реклама -

На відміну від традиційних супутникових двигунів, Supertorquer не потребує запасу палива. Натомість він живиться електроенергією від сонячних батарей. Ця енергія надходить до надпровідних котушок, які створюють кероване магнітне поле. Взаємодіючи з магнітним полем Землі, саме воно й змінює положення апарата в просторі.

Надпровідники потребують дуже низької температури. На Землі для цього зазвичай застосовують кріогенні рідини, проте в космосі такий підхід непрактичний. Тому інженери Zenno розробили власну систему охолодження з тепловим насосом і багатошаровою теплоізоляцією. Вона підтримує температуру котушок на рівні близько −196 °C, а її максимальне енергоспоживання не перевищує 48 ват.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Засновник і генеральний директор Zenno Astronautics Макс Аршавський зазначив, що в космосі сонячна енергія доступна в надлишку. Саме тому магнітна система дає рух без витрати палива. За його словами, кілька надпровідних магнітів, розміщених по різних осях, керують напрямком створюваного поля, а відтак і орієнтацією апарата.

Надалі компанія розраховує масштабувати цю технологію. Серед можливих напрямків розвитку — системи зближення та стикування космічних апаратів. Також у Zenno не відкидають можливості застосувати магнітні системи для польотів до Місяця й Марса з живленням виключно від Сонця. Крім того, надпровідні магніти можуть у майбутньому створювати магнітні екрани для захисту від космічної радіації. Утім ці ідеї поки залишаються на рівні концепції.