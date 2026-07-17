Китайські компанії створюють відкритий стандарт оптичних з’єднань для ШІ-серверів

Huawei, Baidu та ще майже два десятки китайських компаній і організацій уклали першу в країні галузеву угоду NPO MSA (Multi-Source Agreement). У її межах учасники розроблять відкритий стандарт із єдиними технічними вимогами до технології Near-Packaged Optics (NPO). Як повідомляє TrendForce, йдеться про нове покоління високошвидкісних оптичних з’єднань для кластерів штучного інтелекту та центрів обробки даних.

Технологія NPO передбачає, що оптичний модуль розміщують якомога ближче до обчислювального або мережевого чіпа на друкованій платі. Порівняно з традиційними знімними модулями таке рішення суттєво скорочує довжину електричних з’єднань, а відтак знижує енергоспоживання та втрати сигналу. Водночас, на відміну від повністю інтегрованої архітектури Co-Packaged Optics (CPO), оптичний модуль і процесор тут залишаються окремими пристроями. Завдяки цьому спрощується обслуговування, заміна компонентів і використання обладнання різних виробників.

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Інтерес до NPO стрімко зростає через збільшення навантаження на інфраструктуру, потрібну для навчання та роботи великих мовних моделей. Зокрема, Alibaba та Tencent уже називають цю архітектуру одним із пріоритетних напрямів розвитку. Обидві компанії просувають її стандартизацію через Open Data Center Committee (ODCC). Схожі відкриті ініціативи розвивають також Meta та Microsoft, а Amazon працює над власними рішеннями на базі NPO спільно зі STMicroelectronics.

У Huawei заявляють, що перша китайська угода NPO MSA має прискорити розробку критично важливих технологій високошвидкісних оптичних з’єднань. Вона також покликана сформувати відкриту систему стандартизації та підготувати ґрунт для масового впровадження таких рішень. Згідно з дорожньою картою проєкту, першу версію технічної специфікації опублікують у третьому кварталі 2026 року. Після цього учасники проведуть спільну адаптацію обладнання та комплексні випробування. До першої половини 2027 року консорціум розраховує розширити коло учасників і перейти до широкого комерційного впровадження.

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Поява власної системи відкритих стандартів для NPO стала черговим кроком Китаю до формування незалежної екосистеми компонентів для високопродуктивних обчислень. Оскільки обчислювальні кластери для ШІ дедалі зростають, саме мережі з високою пропускною здатністю, низькими затримками та помірним енергоспоживанням перетворюються на один із ключових елементів сучасної інфраструктури.

Окрім Huawei та Baidu, до проєкту приєдналися науково-дослідний інститут China Mobile, JD Cloud, ZTE Software, H3C, Accelink, Ligent, Luxshare Technology, Китайський інститут стандартизації електроніки, а також низка виробників компонентів і наукових організацій.

Раніше на виставці MWC Shanghai 2026 компанія Huawei представила технологію GigaUplink, яка вп’ятеро прискорює висхідний канал мобільних мереж.