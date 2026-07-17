Fastweb+Vodafone і SpaceX почали тестувати Starlink Mobile в Італії

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Fastweb+Vodafone та Starlink

Італійський оператор Fastweb+Vodafone разом зі SpaceX запускає в Італії пілотний проєкт Starlink Mobile. Завдяки йому власники звичайних смартфонів із підтримкою 4G зможуть під’єднуватися до супутникового зв’язку там, де немає покриття наземних мобільних мереж. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

Першим полігоном для випробувань стануть Апенніни в центральній частині країни. Саме тут складний гірський рельєф і низька щільність населення роблять будівництво традиційної інфраструктури зв’язку надто дорогим. Відтак, якщо тестування виявиться успішним, оператор планує поширити сервіс і на інші важкодоступні райони Італії.

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Основою рішення є технологія Direct to Cell. Її суть полягає в тому, що супутники Starlink на низькій навколоземній орбіті працюють як базові станції стільникового зв’язку, передаючи сигнал безпосередньо на звичайні телефони з висоти близько 360 кілометрів. Завдяки цьому користувачам не доведеться купувати спеціальні смартфони, міняти SIM-картку чи встановлювати додаткове обладнання.

Перехід зі стандартної мережі на супутникову відбуватиметься автоматично, щойно зникне наземний сигнал. На першому етапі абоненти зможуть обмінюватися повідомленнями, зокрема SMS та MMS, а також користуватися інтернет-сервісами й застосунками, наприклад WhatsApp та Google Maps.

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Водночас технологія поки що не підтримує звичайні голосові дзвінки, зокрема виклики екстрених служб через супутник. Тому у віддалених районах користувачам, як і раніше, доведеться покладатися на наземне покриття або спеціалізовані супутникові телефони для голосового зв’язку.

Італія долучається до країн, які тестують супутниковий зв’язок для звичайних смартфонів. Раніше ми повідомляли, що першою в Євросоюзі технологію Starlink Direct to Cell запустила Іспанія.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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