Екологи вимагають від FCC зупинити ліцензування орбітальних дата-центрів

Коаліція екологічних і наукових організацій закликала Федеральну комісію зв’язку США (Federal Communications Commission, FCC) призупинити розгляд заявок на створення орбітальних центрів обробки даних, доки не проведуть комплексну екологічну оцінку. Відповідне звернення 8 липня подала некомерційна юридична організація Earthjustice, що спеціалізується на екологічному праві. Про це повідомляє SpaceNews.

Коаліція просить FCC підготувати програмну заяву про вплив на довкілля (Programmatic Environmental Impact Statement, PEIS) для проєктів орбітальних дата-центрів. Така вимога випливає з Національного закону про екологічну політику США (National Environmental Policy Act, NEPA), ухваленого 1969 року. Цей закон зобов’язує федеральні відомства оцінювати можливі екологічні наслідки своїх рішень.

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У зверненні наголошено, що оцінка PEIS має враховувати сукупний вплив одразу кількох проєктів. Усі вони передбачають розміщення на орбіті великої кількості супутників з обчислювальними системами. Відтак організації пропонують дослідити можливий вплив таких угруповань на озоновий шар, якість нічного неба та хімічний склад стратосфери.

До коаліції увійшли організація Public Employees for Environmental Responsibility, мережа екологічних груп Environment America та DarkSky International. Остання виступає проти світлового забруднення й обстоює можливість спостерігати за зоряним небом.

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Самі проєкти орбітальних дата-центрів передбачають розміщення обчислювальних потужностей безпосередньо в космосі. Їхні розробники переконані, що перенесення частини інфраструктури за межі Землі здатне зменшити навантаження на наземні центри обробки даних. Останні потребують великих обсягів електроенергії, води та площ, тимчасом як попит на обчислення для штучного інтелекту стає дедалі більшим.

Водночас екологічні організації зазначають, що масштаб таких проєктів значно перевищує попередні супутникові угруповання. Зокрема, SpaceX подала заявку на створення до мільйона орбітальних дата-центрів. Ще майже 260 тисяч супутників сукупно передбачають проєкти компаній Orbital, Starcloud, Blue Origin і Cowboy Space.

Представники Earthjustice нагадують, що раніше організації вже зверталися до FCC щодо окремих заявок на великі супутникові угруповання, зокрема Starlink компанії SpaceX. Проте вимогу провести єдиний комплексний аналіз для всіх орбітальних дата-центрів висунуто вперше.

Старший юрист Earthjustice Ян Хасселман заявив, що FCC зобов’язана розглянути звернення та відповісти в розумні терміни. За його словами, якщо комісія почне видавати ліцензії без дотримання вимог екологічного законодавства, справа може перейти в судову площину.

FCC поки не коментувала звернення. Втім, комісія вже посилила окремі вимоги до супутникових операторів. Так, для апаратів на низькій навколоземній орбіті термін обов’язкового зняття з орбіти після завершення місії скорочено з 25 до 5 років.

Попри це регулятор зазнає тиску й з протилежного боку. Компанії та галузеві організації, навпаки, вимагають прискорити розгляд заявок на нові супутникові системи через зростання конкуренції в космічній галузі, зокрема з боку Китаю.

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Наприкінці липня FCC має розглянути нові правила, покликані прискорити ліцензування супутникових проєктів. Однак на нову хвилю заявок щодо орбітальних дата-центрів ці правила не поширюватимуться.