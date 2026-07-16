Витік даних Suno розкрив, звідки ШІ-генератор брав музику для навчання

Новини
Suno
Фото: miss.cabul / Shutterstock

Хакерська атака на Suno оприлюднила ймовірні джерела, з яких компанія збирала музичний матеріал для тренування своїх нейромереж. Викрадений архів свідчить, що навчальні набори охопили мільйони пісень і текстів, зібраних із YouTube Music, Deezer, Genius та інших сервісів. Про це повідомляє 404 Media.

Архів передав хакер під псевдонімом ellie.191. Усередині опинився вихідний код Suno за 2023–2024 роки, а також інструкції з автоматизованого збору аудіо з YouTube Music і низки інших великих платформ. Крім того, код вказує на застосування сервісу Bright Data для завантаження музики з YouTube. Окремо в ньому згадується пошук акапельних версій композицій, які містять лише вокальні доріжки.

- Реклама -

Масштаби збору вражають. Один із файлів фіксує, що на момент останнього оновлення Suno опрацювала понад 2 млн аудіофрагментів із YouTube Music. Інші документи свідчать, що навчальні набори охопили сотні тисяч годин контенту з YouTube Music. Ще тисячі годин матеріалів надійшли з Deezer, Genius, IMSLP, Jamendo та Pond5, а також сотні годин аудіо й текстів пісень із Freesound і MuseScore. Понад те, компанія нібито планувала завантажити близько мільйона годин подкастів із PodcastIndex.

Ці матеріали з’явилися на тлі судових розглядів, що тривають. Раніше «Асоціація звукозаписної індустрії Америки» (Recording Industry Association of America, RIAA) звинуватила Suno у використанні захищених авторським правом творів для навчання ШІ. Асоціація також заявила, що компанія обходила захисні механізми YouTube за допомогою так званого stream ripping. Своєю чергою Suno наполягає, що тренувала моделі на загальнодоступних музичних файлах і пов’язаних із ними метаданих, розміщених у відкритому інтернеті.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Витік торкнувся не лише коду. Хакер також дістав доступ до клієнтських даних, зокрема до адрес електронної пошти, номерів телефонів та відомостей про платежі через Stripe. У самій компанії стверджують, що дізналися про інцидент ще в листопаді 2025 року й швидко його локалізували. За словами Suno, витік зачепив головним чином застарілий вихідний код, який більше не використовується. Повні ж номери банківських карток, що їх обробляє Stripe, залишилися недоступними. Там також наголосили, що з огляду на характер відповідних даних закон не зобов’язував компанію повідомляти користувачів індивідуально.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

MEGOGO ексклюзивно покаже матчі «Полісся» у кваліфікації Ліги конференцій

MEGOGO ексклюзивно транслюватиме обидва поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій «Полісся» — «Копенгаген». Матчі відбудуться 23 і 29 липня.
Новини

Борняков йде з Мінцифри після оновлення уряду

В.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков йде з Мінцифри. Посадовець планує зосередитися на оборонному проєкті у сфері ШІ.
Новини

AST SpaceMobile переніс запуск сервісу супутникового зв’язку на 2027 рік

Через аварію ракети New Glenn від Blue Origin оператор AST SpaceMobile відклав запуск сервісу на 2027 рік. Наразі він шукає нових партнерів для запусків.
Новини

Вчені знайшли спосіб, як у тисячі разів подовжити роботу квантових світлодіодів для телевізорів

Фізики MIT у тисячі разів подовжили роботу синіх світлодіодів, огорнувши квантові точки акриловою оболонкою. Це подовжить життя QLED-дисплеям.
Новини

Оксана Ферчук очолила Міністерство цифрової трансформації

Верховна Рада призначила новою очільницею Мінцифри Оксану Ферчук. Упродовж 2008–2016 років вона запускала супутникове телебачення Viasat в Україні