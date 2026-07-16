Витік даних Suno розкрив, звідки ШІ-генератор брав музику для навчання

Хакерська атака на Suno оприлюднила ймовірні джерела, з яких компанія збирала музичний матеріал для тренування своїх нейромереж. Викрадений архів свідчить, що навчальні набори охопили мільйони пісень і текстів, зібраних із YouTube Music, Deezer, Genius та інших сервісів. Про це повідомляє 404 Media.

Архів передав хакер під псевдонімом ellie.191. Усередині опинився вихідний код Suno за 2023–2024 роки, а також інструкції з автоматизованого збору аудіо з YouTube Music і низки інших великих платформ. Крім того, код вказує на застосування сервісу Bright Data для завантаження музики з YouTube. Окремо в ньому згадується пошук акапельних версій композицій, які містять лише вокальні доріжки.

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Масштаби збору вражають. Один із файлів фіксує, що на момент останнього оновлення Suno опрацювала понад 2 млн аудіофрагментів із YouTube Music. Інші документи свідчать, що навчальні набори охопили сотні тисяч годин контенту з YouTube Music. Ще тисячі годин матеріалів надійшли з Deezer, Genius, IMSLP, Jamendo та Pond5, а також сотні годин аудіо й текстів пісень із Freesound і MuseScore. Понад те, компанія нібито планувала завантажити близько мільйона годин подкастів із PodcastIndex.

Ці матеріали з’явилися на тлі судових розглядів, що тривають. Раніше «Асоціація звукозаписної індустрії Америки» (Recording Industry Association of America, RIAA) звинуватила Suno у використанні захищених авторським правом творів для навчання ШІ. Асоціація також заявила, що компанія обходила захисні механізми YouTube за допомогою так званого stream ripping. Своєю чергою Suno наполягає, що тренувала моделі на загальнодоступних музичних файлах і пов’язаних із ними метаданих, розміщених у відкритому інтернеті.

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Витік торкнувся не лише коду. Хакер також дістав доступ до клієнтських даних, зокрема до адрес електронної пошти, номерів телефонів та відомостей про платежі через Stripe. У самій компанії стверджують, що дізналися про інцидент ще в листопаді 2025 року й швидко його локалізували. За словами Suno, витік зачепив головним чином застарілий вихідний код, який більше не використовується. Повні ж номери банківських карток, що їх обробляє Stripe, залишилися недоступними. Там також наголосили, що з огляду на характер відповідних даних закон не зобов’язував компанію повідомляти користувачів індивідуально.