Суд відмовив телеканалу НТН у спробі скасувати тарифи «Зеонбуду»

Господарський суд міста Києва відмовив у позові компанії, яка транслює телеканал «НТН», до оператора цифрового ефіру «Зеонбуд». Мовник вимагав визнати недійсною тарифну частину договору, однак суд не знайшов для цього підстав. Про це йдеться у рішенні від 6 липня 2026 року у справі №910/3493/26.

Позов подало Товариство з обмеженою відповідальністю «Телестудія «Служба інформації», яке забезпечує розповсюдження телеканалу «НТН». Компанія просила визнати недійсним з 1 січня 2022 року додаток № 3 до договору 2011 року — саме він визначає вартість послуг «Зеонбуду». На думку позивача, ціна сформована за економічно необґрунтованою методикою, що суперечить закону.

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Свою позицію мовник будував на змінах у законодавстві, які набрали чинності після 2022 року. Зокрема, з 1 січня 2022 року почав діяти Закон України «Про електронні комунікації», що запровадив нові принципи формування тарифів та вимогу їхньої економічної обґрунтованості. Пізніше, у 2023 році, Закон України «Про медіа» передав повноваження затверджувати максимально граничні тарифи Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення. Робити це вона має після висновку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Ключовим аргументом позивача стало рішення НКЕК від 18 вересня 2024 року. Ним регулятор визнав тарифи низки операторів, зокрема «Зеонбуду», такими, що не відповідають принципам економічної обґрунтованості, об’єктивності та недискримінації. Мовник наголошував, що інша загальнонаціональна мережа цифрового ефірного мовлення в Україні відсутня. Через це він тривалий час був змушений оплачувати послуги за тарифами оператора, не маючи змоги впливати на їхнє формування.

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«Зеонбуд» позов заперечив. Оператор наголосив, що на момент укладення договору його тарифи не підлягали державному регулюванню й погоджувалися сторонами добровільно. Крім того, компанія звернула увагу, що ціна є істотною умовою договору. Відтак визнати договір недійсним лише в цій частині неможливо — недійсним довелося б визнавати його цілком.

Окремо оператор спростував твердження про залежність своїх тарифів від тарифів Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ). За договором із концерном «Зеонбуд» отримує лише послуги зі зберігання й технічного обслуговування обладнання. Тому рішення НКЕК від 25 грудня 2024 року, яким тарифи КРРТ визнали незаконними, до розрахунків оператора не застосовується.

Суд став на бік відповідача. У рішенні зазначено, що до запровадження державного тарифного регулювання вартість послуг сторони закріплювали виключно в договірному порядку та за власним волевиявленням. Позивач не довів, що на момент укладення договору погоджені тарифи взагалі підлягали регулюванню.

Суд також урахував, що 11 грудня 2024 року НКЕК окремим рішенням визнала тарифи «Зеонбуду» економічно обґрунтованими. Доказів скасування цього рішення матеріали справи не містили. Крім того, суд послався на практику Верховного Суду, за якою умову про ціну не можна визнати недійсною окремо, оскільки вона є істотною умовою договору.

Через це в задоволенні позову суд відмовив, а судові витрати поклав на «Службу інформації». Рішення ще не набрало законної сили — сторони можуть оскаржити його в Північному апеляційному господарському суді протягом двадцяти днів.

Це вже не перший спір між компаніями. Раніше «Зеонбуд» відсудив у «Служби інформації» понад 23 млн грн заборгованості за послуги розповсюдження сигналу.